Nej til sundhedsforsikring: Staten sætter stopper for ekstra hjælp til syge ledige

Akademikernes A-kasse må ikke tilbyde medlemmerne en sundhedsforsikring, der kan hjælpe dem, hvis de mister jobbet, siger statslig styrelse. Nu har a-kassen klaget over afgørelsen og er klar til at køre sagen hele vejen til Højesteret.

Stadig flere virksomheder tilbyder deres medarbejdere sundhedsforsikringer, der garanterer dem hurtig hjælp og behandling, hvis der er kø i det offentlige sundhedsvæsen. ​

Men forsikringen dækker typisk kun dem, der har et fast arbejde. Ledige er ikke omfattet.

Derfor har Akademikernes A-kasse (AKA) udviklet og tilbudt sine 255.000 medlemmer en billig sundhedsforsikring, der som den første af sin art dækker i tilfælde af ledighed.

»På den måde kan vi hjælpe ledige med at komme i arbejde igen, hvis de bliver stressede eller syge i en ledighedsperiode, der i forvejen kan være svær at håndtere«, siger AKA’s direktør, Villy Dyhr.

Ordningen blev lanceret 1. oktober, men nåede kun at fungere i tre måneder. Kort før jul blev den nye sundhedsforsikring stoppet af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering.

Det er »ikke foreneligt med loven«, at en a-kasse formidler og administrerer sundhedsforsikringer, lød meldingen fra den statslige tilsynsmyndighed, der gjorde det klart, at formålet med a-kassernes virksomhed alene er at sikre medlemmerne økonomisk i tilfælde af ledighed.

Men den afgørelse vil AKA ikke acceptere. På baggrund af flere juridiske analyser er AKA nu klar til at gå hele vejen til Højesteret for at få omstødt forbuddet.

Ifølge AKA er det også en væsentlig del af formålet med a-kassernes virke at »medvirke til, at ledige medlemmer kommer i beskæftigelse«, skriver a-kassen i en klage, der nu er sendt til Beskæftigelsesministeriet.

»Det er jo helt uholdbart for dagpengesystemet, hvis en meget snæver fortolkning af lovens ordlyd står i vejen for, at a-kasserne kan udvikle sig med den tid, de lever i, og levere ydelser, der bidrager til, at medlemmerne kommer i arbejde«, siger AKA’s juridiske chef, Jes Flatau.

Han er ikke i tvivl om, at flere andre a-kasser vil følge trop og tilbyde sundhedsforsikringer til ledige medlemmer, hvis AKA vinder striden med staten.

I forvejen er det almindelig praksis, at a-kasserne driver rådgivnings- og kursusvirksomhed i bestræbelserne på at give ledige bedre jobmuligheder. ​

Striden mellem AKA og staten er dermed blevet en vigtig og principiel sag om, hvor langt landets a-kasser kan og må gå for at hjælpe ledige medlemmer tilbage på arbejdsmarkedet, mener Bent Greve, professor på Institut for Samfundsvidenskab og Erhverv på RUC.

»Det giver så meget mening at tilbyde den type af forsikringer til ledige, især hvis det kan hjælpe dem hurtigere tilbage i et job. Viser det sig, at loven ikke giver a-kasserne frihed til at gå den vej, så er det jo i sidste ende op til politikerne at vurdere, om de mener, der er behov for at ændre loven«, siger han.

Beskæftigelsesministeriet bekræfter at have modtaget klagen fra AKA, men hverken beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard (S) eller Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering ønsker at kommentere en verserende klagesag.

26-årige Ninna Hedegård nåede lige at få aktiveret sin sundhedsforsikring i AKA, inden den blev stoppet af myndighederne.

Hun var på jagt efter sit første job som nyuddannet psykolog, da hun i november faldt og skadede sit knæ så voldsomt, at hun både skulle undersøges, skannes og opereres.

»Jeg tror, at jeg halverede min behandlingstid via forsikringen. Og det har været helt afgørende for min jobsøgning og de jobsamtaler, jeg var indkaldt til«, siger Ninna Hedegård, der nu har fået sit første job.