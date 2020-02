Vores allesammens gigantiske pengetank holder fast i sorte aktier

Automatisk oplæsning Beta

Der er ikke oplæsning af denne artikel, så den oplæses derfor med maskinstemme. Kontakt os gerne på automatiskoplaesning@pol.dk, hvis du hører ord, hvis udtale kan forbedres. Du kan også hjælpe ved at udfylde spørgeskemaet herunder, hvor vi spørger, hvordan du har oplevet den automatiske oplæsning. Spørgeskema om automatisk oplæsning

Midt i en buldrende klimatid, hvor flere pensionsselskaber har gjort op med investeringer i sorte energikilder, går ATP nu mod strømmen med budskabet, at alle danskeres pensionsselskab stadig finder det fornuftigt at investere i udvalgte olieaktier. Dog kun aktier fra de selskaber, der udvinder olien med den lavest mulige belastning af klimaet, siger ATP’s chef for samfundsansvar, Ole Buhl:

»FN’s klimapanel har tydeligt tilkendegivet, at vi har brug for olie en hel del år endnu. Derfor mener vi, at det er afgørende, at vi får den rigtige olie op af jorden. Nemlig den, der sviner mindst. Det er også den bedste løsning for klimaet«, siger han og fastslår:

»Vi ved godt, at vi kan komme i modvind, men vi mener, at vi gør det rigtige.«

ATP’s længe ventede olieplan bliver offentliggjort torsdag. Den er baseret på en omfattende kortlægning af investeringsporteføljen og på studier af flere end 257 olieselskabers udledning af drivhusgasser.

Med afsæt i et amerikansk forskningsprojekt og data over den geografiske fordeling af olieselskabernes produktion har det været muligt for ATP at måle, hvor klimaskadelig – eller CO 2 -intensiv – olieproduktionen er i de enkelte lande.

Det er denne måling, der i fremtiden afgør, om et olieselskab kan hente penge ud af ATP’s pengetank. Indtil videre har ATP trukket sig ud af 4 olieselskaber, hvor klimabelastningen er markant højere end gennemsnittet i målingen.

»Vi er i dialog med yderligere 7-8 selskaber, som vi ikke mener er tilstrækkelig transparente i deres informationer. Nogle af selskaberne har ikke svaret på vore spørgsmål, og derfor er de også på vej ud, resten taler vi stadig med«, siger Ole Buhl.

Hård kritik af ATP’s beslutning

Men ATP’s beslutning om at holde fast i de sorte aktier bliver mødt med kras kritik fra miljøorganisationen Greenpeace:

»Olie, kul og gas bliver aldrig nogensinde klimavenligt. På marginalerne kan det godt være, at der er noget, der er bedre end andet, men du kan aldrig ændre ved, at det er den industri, der er ved at ødelægge det hele«, siger Helene Hagel, klima- og miljøpolitisk leder.

Formanden for Folketingets Klimaudvalg, Ida Auken (R), er heller ikke imponeret over ATP: »Der er brug for en grundig diskussion af, om vi bare kan blive ved med at leve med, at statens største investor ikke begynder at se anderledes på fossile brændsler«, siger hun.

Ifølge den grønne tænketank Concito er det på tide, at landets største pensionsselskab kommer på banen med sin oliestrategi. At måle olieselskabernes klimabelastning er en fornuftig fremgangsmåde, mener tænketankens internationale chef, Jarl Krausing: »Men man skal huske, at op mod 80 procent af de kendte oliereserver skal blive i jorden, hvis klimaet skal reddes. Derfor kan vi ikke blive ved med at holde olieselskaberne i live«, siger han.

Stort set alle danske pensionsselskaber overvejer fornuften i deres olieinvesteringer. Nogle ser olieselskabernes aktiviteter som uforenelige med den grønne omstilling. Andre vælger at holde fast i deres olieaktier, mens de i et aktivt ejerskab forsøger at presse de sorte selskaber til at blive mere grønne.

Så sent som mandag lancerede pensionsselskabet PFA et nyt grønt og fossilfrit pensionsprodukt. I går fulgte TopDanmark trop. Nu kommer ATP på banen med en blød mellemvare, hvor olieselskaberne ikke bliver sortlistet, men sorteret efter deres klimabelastning.