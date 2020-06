Din træning er aflyst: Næsten 9 ud af 10 med handikap fik en ubehagelig besked

»Covid-19-epidemien har som følge af Sundhedsstyrelsens retningslinjer og ønsket om at begrænse smitte naturligt medført en reduktion i mængden af træning for de patienter, som er berettiget til vederlagsfri fysioterapi. Nu ser vi, at samfundet begynder at vende tilbage til normalen, og der burde være plads til lidt mere aktivitet efter et par mere stille måneder«, siger kontorchef på kontoret for sundhed og ældre Trine Vig Houe i et mailsvar.

Hun tilføjer, at der løbende er sket en vurdering af de enkelte borgere, så alle med nødvendige behov har kunnet få behandling/træning, og at patienter har haft øget mulighed for individuel træning samt telefon- og videokonsultationer.

Fysioterapeuter: Vi er klar

Ifølge Tina Lambrecht, formand for Danske Fysioterapeuter er der stor kapacitet både i kommunerne og i praksissektoren.

»Så hvis økonomien ikke fejler noget, er der mandskab til at klare opgaverne. Det handler sådan set bare om, at man får givet borgerne de genoptræning, de har brug for«, siger hun.

»Vi har rådgivet vores fysioterapeuter om, at det er utrolig vigtigt, at hver enkelt patient bliver vurderet individuelt. Jeg vurderer, at det primært er det, der er foregået derude. Og sker der igen noget lignende, har vi nu erfaringer, der gør, at man meget hurtig vil kunne omstille sig«.