Kassen er åbnet: Nu kan du søge gedigne tilskud til at gøre boligen mere klimavenlig

Mekanismen er velkendt – en skattefri check kan være det skub, der får ting til at ske.

For eksempel at parcelhusejere eller andelsboligforeningens bestyrelse gør alvor af de gode intentioner om at skifte vinduer eller få en varmepumpe i stedet for det gamle olie- eller gasfyr, der belaster klimaet hårdt.

Som en del af det brede klimaforlig fra juni er den såkaldte bygningspulje netop åbnet. Her kan ejere af helårsboliger søge om tilskud på op til 30 procent af udgiften til en række energiforbedringer.

FAKTA Bygningspuljen Se her, hvilke forbedringer du kan få økonomisk støtte til: Udvendig isolering af massiv eller let ydervæg, dog ikke for hulmur Efterisolering af tag og loft, herunder skunkvægge, flade tage og skråvægge direkte mod tag Isolering af terrændæk Udvendig isolering af sokkel ved terrændæk Udskiftning af facadevinduer Udskiftning af yderdøre med en glasandel på minimum 70 procent Udskiftning af ovenlysvinduer Montering af forsats- eller koblet ramme på eksisterende/nyt vindue med et lag glas Konvertering til varmepumpe, både luft-til-væske og jord-til-væske Etablering af balanceret mekanisk ventilation med varmegenindvinding med varmeveksler Varmegenindvinding fra afkastluften ved udsugning via varmepumpe Konvertering til vandbårent rumvarmeanlæg

Kilde: Sparenergi.dk Vis mere

I år – altså de næste to en halv måned – er der 245 millioner kroner i puljen, og pengene fordeles efter først til mølle-princippet på baggrund af en ansøgning, som skal sendes ind til Energistyrelsen her

Baggrunden er, at energiforbruget i bygninger udgør 40 procent af Danmarks CO 2 -udslip. Derfor er det et oplagt sted at sætte ind for at nå målet om 70 procents reduktion af udledningen i 2030 sammenlignet med 1990.

To år til at finde håndværkere

»Ved at give tilskud kan vi få gennemført en masse forbedringer nu, der ellers ikke var sket, eller først ville ske om mange år«, siger klima-, energi- og forsyningsminister Dan Jørgensen (S).

Både villaejere, ejer- og andelsforeninger, kollegier og ejere af udlejningsejendomme kan søge tilskud til konkrete projekter.

Får man godkendelse, har man to år til at finde håndværkere, der har tid til at gennemføre renoveringen.

På Sparenergi.dk kan du indtaste din adresse, hvorefter du får et overblik over mulige energiforbedringer, størrelsen af dit forventede tilskud – samt den årlige besparelse på el- og varmeregningen, som du kan forvente.

F.eks. kan man i et typisk hus på 140 kvadratmeter få op til 68.000 kroner i tilskud til nye vinduer, 17.000 kroner til efterisolering af loftet og op til 28.000 kroner, hvis fyret skal udskiftes med varmepumpe.

»Målet er, at der skal bruges mindre energi på at opvarme de danske hjem og dermed reducere CO 2 -udledningen. Energiforbedringer forøger boligens værdi og giver lavere udgifter til el og varme. Ofte giver de også bedre komfort og indeklima«, påpeger klimaministeren.

Har du et energimærke?

En af betingelserne for tilskud er dog, at din bolig har et gyldigt energimærke. Men det har typisk kun huse, der er handlet inden for de seneste 8 år, eller tilsvarende nybyggede huse.

Du skal altså indstille dig på først at bruge 6.000-7.000 kroner på et energimærke, hvis du vil have tilskud. Men afhængigt af udgiften til dit projekt kan du også få støtte til selve udarbejdelsen af energimærket.

Hvis det drejer sig om skrotning af olie- eller gasfyr til fordel for en varmepumpe drevet af el, som er den energirenovering med størst positiv effekt på klimaet, er der dog ikke krav om energimærkning af boligen.

Energistyrelsen behandler ansøgninger om tilskud i den rækkefølge, de kommer ind. Men fortvivl ikke, hvis beløbet slipper op, inden sagsbehandlerne når til din ansøgning; Bygningspuljen skal efter planen løbe frem til 2026, så efter nytår vil der være nye midler at søge.