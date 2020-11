Lollandske rosiner, hestebønner og gotlandslinser: Her er de nordiske bælgfrugter, du kan spise i stedet for kød

Gule ærter fra Vreta Kloster i Sverige nedstammer fra ældre svenske og danske landsorter og er en lille, næsten perlelignende ært, der har været en væsentlig del af svensk husmandskost. Ærten har en markant og lidt mere intens smag af ærter end almindelige gule flækærter og har ellers samme anvendelsesmuligheder i køkkenet. Find den på nettet hos svenske Nordisk Råvara.

Mennesket har dyrket lupiner i flere tusinde år, både som fødevare og for de flotte blomsters skyld. Du skal dog ikke spise frugterne fra lupinerne i haven – de er giftige. I de sorter, man bruger til fødevarer, har man avlet giftstofferne ud. Lupinbønnerne kræver tålmodighed at koge, men de har en god, dyb smag, et højt proteinindhold og en god konsistens, når de først er kogt møre. Lupiner bruges i Danmark blandt andet til at lave tempeh, et proteinrigt skærefast bønneprodukt, der minder om tofu og traditionelt fremstilles af soyabønner. Find lupinbønner i helsekostbutikker.

Hestebønner er en af de afgrøder, der er kultiveret og dyrket længst tilbage i tiden, i middelhavsområdet mindst tilbage til 6.000 år f.Kr. I Danmark blev hestebønnerne længe ikke betragtet som værdige til menneskeføde, men herhjemme var de en vigtig afgrøde til dyrefoder, heraf navnet. Nutidens sorter er langt mindre bitre end tidligere tiders, og i den korte sæson i højsommeren møder man dem på restauranter, i gårdbutikker og i nogle velassorterede grønthandlere.