Nogle gange er kolleger bedre end venner

Vi arbejder hjemme igen, og det hader jeg så meget, at jeg tænkte, jeg måtte få en belønning for det, som samtidig kunne bruges til det, der er allersværest for mig ved hjemmearbejde: effektivt at få skilt arbejdstid og fritid ad. Så jeg ville købe to krus, som skulle bruges i arbejdstiden hjemme ved spisebordet.

Et lille puf til min hjerne, der skulle minde om, at hey, nu arbejder vi. Du er Politiken-Sarah lige nu, ikke blødt tøj-Netflix-hov-er-der-ikke-en-vask-der-skal-ordnes-og-har-vi-egentlig-noget-interessant-jeg-skal-spise-til-frokost-nå-men-så-må-jeg-i-Irma-Sarah. Noget, der fysisk kunne signalere arbejde.

Jeg havde også fundet de to krus – to, fordi jeg drikker en kop kaffe om morgenen på avisen og te bagefter – som samtidig passede sammen med resten af vores ting, så de ville, tænkte jeg, bagefter kunne bruges normalt, og så ville de minde mig om coronatiden og dengang, vi arbejdede hjemme. Den undskyldning bruger jeg en del. Jeg har også købt et uldent tæppe til minde om coronatiden. Og glemt, hvilken af mine mange ternede plaider det er.