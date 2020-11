Feriepenge giver bemærkelsesværdigt hop i detailsalget

En pæn del af de mange indefrosne feriepenge er blev brugt i landets butikker i oktober, hvor særligt salget af tøj og sko er gået i vejret.

Det samlede tal fra de danske detailbutikker steg med 8,2 procent i oktober sammenlignet med september, viser tal fra Danmarks Statistik. Det er den næststørste stigning, der nogensinde er målt – kun overgået af maj i år.

Ud over tøj har der også være en markant stigning i salget af varer som elektronik og møbler.

Hos Arbejdernes Landsbank påpeger cheføkonom Jeppe Juul Borre, at tallene er bemærkelsesværdige.

»Kasseapparaterne var brandvarme i oktober, efter at en stor del af danskerne har fået udbetalt deres indefrosne feriepengene. Det er en vanvittig optur, som vi er vidne til«.

»Det sker tilmed, efter at detailsalget i månedsvis har ligget tårnhøjt. Vi var i forvejen overbeviste om, at detailhandlen ville lukrere på danskernes feriepenge, og det sætter dagens tal en tyk streg under«, siger han i en kommentar.

Dansk økonomi er på vej tilbage på sporet

Det var i slutningen af september, at lønmodtagerne fik mulighed for at få udbetalt tre ugers indefrosne feriepenge. Samlet er der mulighed for at få udbetalt 60 milliarder kroner, og omkring 50 milliarder kroner er blevet udbetalt indtil videre.

Hos Nordea vurderer cheføkonom Helge J. Pedersen, at tallene bekræfter et billede af, at dansk økonomi er på tilbage på sporet.

»Dansk økonomi er godt i gang med genopretningen, drevet af den indenlandske efterspørgsel, selv om store dele af servicesektoren fortsat oplever store problemer - herunder den offentlige transport, oplevelsesindustrien samt rejsebranchen«, siger han i en kommentar.

Ritzau