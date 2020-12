Der er brug for dig! »Frivillighed er vigtigere end tidligere, fordi den betalte velfærd er blevet rationaliseret«

Der er brug for dig, hvis du har overskud til at hjælpe andre, og behovet for din og andres frivillige indsats vil vokse med årene, viser en undersøgelse af cirka 2.000 danskernes holdning til frivilligt arbejde foretaget af Epinion for TrygFonden.

6 ud af 10 adspurgte mener, at frivilligt arbejde er centralt for den danske velfærd, og et lille flertal på 52 procent mener, at frivillighed bliver endnu vigtigere i fremtiden, når der skal løses opgaver, som oprindelig blev varetaget af professionelle.

Og de adspurgte har noget at have deres formodning i, mener professor i sociologi på Roskilde Universitet Thomas P. Boje, der blandt andet forsker i frivillighed og civilsamfund. Han mener, at frivillighed er vigtigere end tidligere, fordi den betalte velfærd er blevet rationaliseret.