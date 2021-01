Sarah Skarum: Opfør dig, som om du er med i et tv-program

Nogle sætninger glemmer jeg aldrig. Sammenhængen og situationen, de bliver sagt i, er for længst for svundet for mig, men ordene er tilbage. Som dengang en redaktør på en af mine allerførste arbejdspladser, hvor der var meget fokus på attitude og overflade, sagde: »Man skal bare opføre sig, som om man altid er med i et tv-program«. Gjorde man det, skulle det hele nok gå.

Den sætning tænker jeg jævnligt på. Især når jeg gør noget, som ikke ville se godt ud på tv. Som når jeg står i en lidt for varm frakke og hvæser til min mand: »Så venter jeg på dig IGEN«, mens han som altid er lidt forsinket, men vi dybest set godt kan nå vores aftale.

Når jeg først rydder op (og reder seng. Og skifter fra nattøj), når han har skrevet, han er på vej hjem fra arbejde, og jeg egentlig har bildt ham – og mig selv – ind, at alt er ordnet. Når jeg tænker misundelige tanker om folk, der har mere end mig. Eller bare når jeg, barnet med mange søskende, forsøger helt tilfældigt at få raget det største stykke af et eller andet til mig, uden at nogen ser det. Mens jeg vogter som en drage over, om andre gør det samme.