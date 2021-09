»Utrolig uskønt håndteret«: Radikal borgmester blokerer afgørelse i Intervare-drama

Tidslinje

Nemlig.com-sagen

19. marts – Politiken publicerer den første artikel om chaufførernes kritisable arbejdsforhold hos Nemlig.com.

9. april – Politiken publicerer den første artikel om lagermedarbejdernes kritisable arbejdsforhold hos Nemlig.com.

16. april – Nemlig.coms direktør, Stefan Plenge, stiller for første gang op til interview i Politiken for at svare på kritikken.

4. juni – Fagforeningen 3F’s varslede konflikt går i gang. Ifølge 3F mødte 100 ansatte og fagforeningsfolk foran Nemlig.coms hovedkvarter i Brøndby for at demonstrere for bedre vilkår til chauffører og lagermedarbejdere.

22. juni – Gentofte Kommune ophæver samarbejdet med Nemlig.coms moderselskab, Intervare, som står for at levere dagligvarer til kommunens ældre og udsatte borgere.

25. juni – Coop vælger efter kritik at ansætte sine egne chauffører på overenskomst. Tidligere brugte Coop virksomheden Mover til at levere dagligvarer.

20. august – Københavns Kommune giver Intervare en »sidste chance« til at rette op på chaufførernes arbejdsvilkår inden 3. september.

31. august – Føtex laver en ny overenskomst med 3F for sine chauffører, der står for hjemmelevering af dagligvarer.

31. august – Et stort flertal af lokalpolitikere i Frederiksberg Kommune stemmer nej til at stoppe samarbejdet med Intervare.

15. september – Flere lokalpolitikere i Frederiksberg Kommune vil genoptage sagen med Intervare.

17. september – Intervare udsender en pressemeddelelse, der indeholder et forslag til Københavns Kommune om, hvordan chaufførerne i fremtiden kan være omfattet af en arbejdsklausul, som sikrer bedre arbejdsvilkår. Intervare afviser samtidig at imødekomme kommunens krav om efterbetaling af manglende løn til chaufførerne.

20. september – Sundheds- og omsorgsudvalget i Københavns Kommune beslutter, at samarbejdet med Intervare kan fortsætte, hvis Intervare bl.a. betaler manglende løn til sine chauffører og sikrer ordnede arbejdsvilkår i fremtiden.

22. september– Beslutningen i Københavns Kommunes socialudvalg bliver blokeret, og derfor skal Borgerrepræsentationen beslutte, om samarbejdet med Intervare skal fortsætte.

