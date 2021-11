I ugerne uden børnene sidder bamserne efterladte på sengen i børneværelset, og Joachim ender ofte alene med takeaway i sofaen

At være deleforældre er ikke ensbetydende med glade friuger for alle. For nogle er det ensomt, og fraværet af børnene kan være forbundet med sorg og savn meget længe. Det er tabu at tale om, fortæller både deleforældre og familieterapeut. For det forventes, at man kommer videre efter skilsmissen.