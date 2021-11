Simple råd skal få dig til at købe mindre tøj

Guide

Sådan undgår du at lade dig friste

Stop. Hold en måneds købestop, hvor du ikke køber nyt tøj overhovedet. Læg mærke til, hvor meget tøj du har, gå med det, sorter det, giv det væk, du ikke bruger. Læg mærke til, hvad dine favoritter er. Lån evt. festtøj af andre.

Afvis. Hold dig væk fra netbutikker og stormagasiner, afmeld nyhedsbreve, og stop med at følge tøjfirmaer på sociale medier. Efter en måned vil du opdage, hvordan dit behov for nyt tøj forsvinder, når du ikke konstant eksponeres for fristelser.

Begræns. Hvis et totalt købestop er for meget, så giv dig selv lov til efter den første måned at købe et enkelt stykke tøj. Vælg noget af god kvalitet, som du vil holde af at bruge i mange år.

Vent. Ser du en trøje, et par sko eller en jakke, du ikke kan leve uden, så vent i 24 timer med at træffe beslutningen om at købe. Når din rationelle del af hjernen får tid til at komme på banen, er du i stand til at vurdere, om det er et godt køb, eller du bare lod dig rive med af en impuls.

Deltag. Meld dig ind i facebookgruppen ’November uden nyt tøj’ og deltag i fællesskabet med andre, der holder købestop i en måned fra 1. november.

Kilde: Garderobemanifestet af Tine Werborg

