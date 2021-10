Hvorfor taler vi ikke mere om penge?

For nylig betalte jeg en regning på 10.000 kroner. For 20 gange personlig træning.

Fordi jeg nærmer mig de 50, og der, som min veninde siger, er to skoler for kropslig tilgang til det, »at give helt op« eller »at tage sig sammen«. Uden hjælp hører jeg åbenbart til i den første. Men jeg har ikke lyst til at lade helt stå til. Jeg kan ikke lide, at kroppen pludselig knirker. At det gør ondt, når jeg sidder forkert, at jeg kan mærke en hofte, hvis jeg sover i en dårlig seng. Jeg har lyst til at blive virkelig gammel, men ikke alt for slidt.