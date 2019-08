Nu kan du få fastforrentet boliglån med negativ rente

Renterne får endnu et hak nedad, men kurserne er stadig dårlige på de nye lån.

For første gang nogensinde er det muligt at optage et boliglån med minusrente i hele lånets løbetid.

Det er Jyske Bank, der er klar med et fastforrentet lån med ti års løbetid, hvor renten er minus 0,5 procent.

Det fremgår af en meddelelse fra Jyske Realkredit, der er ejet af Jyske Bank.

I forvejen er det muligt at få minusrenter på flekslån med kortere løbetid, hvor lånet skal omlægges undervejs.

Negative renter betyder ikke, at man decideret får penge for at låne penge. Der er stadig andre udgifter såsom gebyrer til bankerne, der skal betales.

Vent med konverteringer

Ud over det 10-årige lån med negative renter, har Jyske Realkredit, Nordea Kredit, Realkredit Danmark og Nykredit/Totalkredit også de seneste dage åbnet for 30-årige lån med en fast rente på 0,5 procent.

I en analyse skriver Realkredit Danmarks cheføkonom, Christian Hilligsøe, Heinig, at de nye lavere renter ikke i første omgang føjer store grupper af boligejere til kredsen, der bør omlægge boliglånet.

»Vi skal have det nye 0,5 procent-lån op i en kurs i omegnen af 98, inden låntagere med fastforrentede 1,5 procent-lån også for alvor kommer i spil til nedkonvertering til det nye 0,5 procent-lån«, skriver han.

»I første omgang venter vi, at 0,5 procent-lånet åbner i en kurs i omegnen af 95-96«.

