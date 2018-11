Ryges klumme: Alle bør kende markernes afgrøder

FOR ABONNENTER

Denne klumme handler per definition om have og natur. Jeg vil dog i dag gå uden for haven, for det gør jeg hver dag. Grusvejen til og fra mit sted snor sig igennem 1,5 km danske marker, og jeg kender dem lige så godt, som jeg kender min have. Mine børnebørn gør også. De ved præcis, at dér er græsmarken, hvor der slås græs og laves rundballer tre gange hver sommer. Dér er kornmarken, hvor der høstes i august, enten hvede, byg eller rug, og derovre kan I se en rapsmark, som blev sået i september og bliver gul næste år. Det er lige så elementært som at kende musvitten, mælkebøtten, en Mercedes og den sidste vinder i ’X-Factor’.