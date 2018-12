Ryges klumme: Bar jord skal være forbudt! Lad os forbruge mere CO2. Det er uhyre enkelt

FOR ABONNENTER

Det er utroligt! En folkebevægelse af bibelske dimensioner har rejst sig. Det, som i en årrække har været advarsler fra eksperter og et hav af konferencer og politiske taler, har bredt sig til hvert andet hjem og er blevet virkelighed. For en menneskealder siden var det atomkrigen, der var menneskehedens store trussel. Nu er det CO 2 !