Spørg Søren Ryge Petersen: Tørken har sendt geranium på besøg i græsplænen

Søren Ryge besvarer spørgsmål om have og natur. Her om lyserøde blomster i plænen.

Birgitte: Sommerens tørke var hård ved græsplænerne.Vores kom igen på bedste vis for hovedpartens vedkommende, men der er nogle områder, hvor den ser ud som på billedet. Ukrudtet har taget over: dels noget, der ligner hønsetarm, dels noget geraniumlignende ukrudt med en central pælerod. Jeg aner ikke, hvad det hedder. Jeg har set samme kulturskifte hos adskillige andre, så mon ikke det er et generelt problem. Er der en smart måde at ’normalisere’ disse tidligere plænegræsområder på? Eller er det ned på knæ med luge- og mælkebøttejern?