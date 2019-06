FOR ABONNENTER

Jeg plejer at være glad, når jeg skriver disse klummer. Der er ingen grund til jammer om foråret – det overlader jeg til alle andre. Men for at læserne ikke skal tro, at det er uafbrudt fuldendt lykke at bo langt ude på landet med en stor vidunderlig have og endnu mere vidunderlig natur, så får I hermed lidt jammer.