Søren Ryge Petersen: Havearbejde er sundere og meget hyggeligere end at køre til København eller Berlin for at løbe maraton

Tænk, at jeg skulle nå at opleve det. At min gode og yderst pålidelige kollega og ven på Lørdagsliv Bente Klarlund bruger en halv side i avisen på at rose havearbejdets værdi. At det er fremragende terapi mod stress og andre psykiske svagheder. At det reducerer risikoen for demens med 36 pct. At dagligt havearbejde reducerer den totale dødelighed med 18 pct.