Netflix-film suser fra Hollywood til din lokale internetudbyder Politiken har besøgt Netflix i Hollywood og Silicon Valley for at se, hvordan indholdet bliver til – og hvordan det kommer ud til vores flade skærme.

Har du nogensinde tænkt over, hvor internettet bor? Hvor musikken kommer fra, når du åbner for Spotify-appen? Hvordan filmene og tv-serierne på Netflix kommer ind i dit tv? Det sidste fandt Politikens Lørdagsliv ud af, da vi besøgte Netflix’ to hovedkvarterer. Det ene ligger i Hollywood i Los Angeles og er hovedkvarter for produktionen af Netflix’ eget indhold. Det andet ligger i Silicon Valley, hvor de tager sig af al det tekniske.

I Hollywood koordineres produktionen af seriesucceser som ’House of Cards’ og ’Black Mirror’, også selv om disse optages helt andre steder i både USA og Storbritannien. Det sker fra en relativt ny bygning på den legendariske Sunset Boulevard i samme kompleks som et af de ældste studier i Hollywood, Sunset Bronson-studiet, der åbnede i 1923. Dengang var det Warner Bros., der boede der, og de flyttede senere til Burbank, få kilometer væk. Der bliver dog stadig lavet film og tv i Sunset Bronson-studiet, og en stor del af produktionerne står nyindflyttede Netflix for. Fra disse studier rådgiver Netflix’ tekniske eksperter også de eksterne partnere, der leverer film og tv til tjenesten.

rejsedeklaration Politikens flytransport mellem Los Angeles og Los Gatos samt en overnatning var betalt af Netflix. Selskabet har ikke haft indflydelse på artiklens indhold.

Ikke gennem luften

Men vi skulle 500 kilometer længere nordpå, til den lille by Los Gatos i Silicon Valley syd for San Francisco, for at finde ud af, hvordan Netflix får filmene ud til dit tv via internettet.

Internettet var engang noget med at slutte et telefonkabel til et modem, der var koblet op på din computer, og som sagde mærkelig lyde. Siden har vi fået mobil datatrafik, trådløst internet og lagerplads i skyen, men internettet består stadigvæk allermest af fiberkabler nede i jorden og på bunden af verdenshavene, der forbinder en række computere i form af servere.

Din forbindelse til nettet, uanset om du sidder på en mobil, tablet, computer eller et smart-tv, går kun hen til det nærmeste sted, hvor du kan blive koblet på alle disse fiberkabler. Dit Netflix-signal kommer altså ikke bare dumpende gennem luften. Men det kommer heller ikke fra en server i Los Gatos eller Hollywood. Faktisk ligger alle Netflix-filmene og -serierne på en server ikke så langt fra, hvor du befinder dig, når du tænder for appen på dit tv, din streamingboks eller din mobil.

»Netflix består i virkeligheden af omkring 10.000 af de her«, fortæller Ken Florance, der er ansvarlig for netop leveringen af video ud til brugerne, og peger på en rød boks, der ligner bagsiden af en gammeldags, stationær computer.

Foto: Netflix Ken Florance er ansvarlig for, at Netflix’ indhold kommer ud via internettet.

Det er en såkaldt open connect appliance (OCA)-server, og et par stykker af dem kan stort set rumme al det indhold, Netflix tilbyder. Netflix giver dem væk til internetudbydere verden over, der så installerer dem i deres servercentre. Når der skal nyt indhold på serverne, bliver det sendt om natten i det givne land via et såkaldt content delivery network (CDN), der er adskilt fra resten af det internet, du bruger.

Nettet kan sende dig meget hurtigt om på den anden side af kloden, men hvis du skal prøve at hente en hel film i 4K-kvalitet via det samme fiberkabel under Atlanten som millioner af andre, der også gerne vil se Netflix, kan der hurtig komme forstoppelse og kødannelse i kablet. Så når du sætter eksempelvis en film i gang på Netflix-brugerfladen, rejser de digitale data, filmen består af, kun den samme korte afstand, som der er fra dit hus og hen til din internetudbyder. Derfor kan film og tv-serier streames nogenlunde gnidningsfrit (som regel!) og uden for meget ’buffering’.