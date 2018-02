Netflix-chef: Netflix investerer skam i fremtidens danske medieindhold

Dette er et debatindlæg. Indlægget er udtryk for skribentens holdning. Alle holdninger, som kan udtrykkes inden for straffelovens og presseetikkens rammer, er velkomne, og du kan også sende os din mening her .

I dag afholder Folketingets Kulturudvalg en åben høring under titlen ’Fremtidens finansiering af dansk digitalt indhold’. Vi regner med, at Netflix vil være en central brik i debatten i Folketinget, eftersom vi er specifikt nævnt i indbydelsen som en del af udfordringen, men hvilken udfordring er det egentlig, der henvises til?

Siden vores lancering i Danmark i 2012 har Netflix medproduceret, finansieret og indkøbt licenser fra danske tv-serier som ’Rita’ (med TV 2), ’Dicte’, ’Heartless’, ’Der kommer en dag’, ’Sommeren ’92’, ’Vores krig’ og mange andre.

Ud over disse investeringer i dansk indhold vil vi lancere vores første dansksprogede og danskproducerede Netflix-serie, ’The Rain’, i foråret 2018. Derudover lancerer vi en ny samproduktion med TV 2 med titlen ’Kriger’, der er skemalagt til at udkomme senere i 2018.

Danske film og serier gennemgår som bekendt en sand guldalder i disse år med stor opmærksomhed og popularitet internationalt såvel som i Danmark. Netflix investerer i fjernsyn over hele verden bl.a. med nye Netflix-serier som ’Dark’ (Tyskland), ’Suburra’ (Italien) og ’Las Chicas del Cable’ (Spanien) og er derfor i en unik position til yderligere at styrke udviklingen og efterspørgslen efter dansk indhold internationalt.

Netflix er måske ikke så meget en udfordring, men mere en mulighed for øget udbredelse af dansk-producerede tv-serier

Med en total investering i europæisk indhold på cirka 12 milliarder danske kroner siden 2012 og en generelt opadgående kurve i europæiske investeringer forventer vi en fortsat substantiel vækst i danskproduceret indhold. Så Netflix er måske ikke så meget en udfordring, men mere en mulighed for øget udbredelse af danskproducerede tv-serier og film, som er opstået med introduktionen af Netflix på det danske tv-marked.

Når Netflix producerer indhold og indkøber danske film og tv-serier fra danske producenter til et internationalt publikum, understøtter vi samtidig det danske økosystem af film- og tv-producenter samt finansieringen af nyt dansk indhold til glæde for danskerne såvel som for et globalt publikum.

Samtidig muliggør vores globale rækkevidde, at højkvalitetsmedieindhold fra hele verden er tilgængeligt for et dansk publikum – uden reklamer og med fleksible individuelle abonnementsordninger til glæde for den enkelte forbruger.

På samme tid er Netflix en platform for dansk fjernsyn og film over hele verden. Netflix skaber kontakt mellem et globalt tv-publikum til danskproduceret film og tv, hvilket højner anerkendelsen af den høje kvalitet, som er dansk tv-produktions varemærke i en global kontekst.

Netflix ved, at der er et rigt økosystem af talent i Danmark og globalt.

Vi tror på, at der er plads til, at talentfulde producenter og distributører – både danske og internationale – kan skabe godt og innovativt materiale i Danmark og hele Europa.

Netflix er optaget af at investere i højkvalitetsindhold fra Danmark og håber derfor, at danske politikere kan blive enige om en fremtidssikret ordning, der fortsætter med at understøtte Netflix’ stigende investeringer i Danmark.