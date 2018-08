Når du køber et nyt tv: Disse teknologier skal du kende, når du køber et nyt tv Dolby Vision, HDR og OLED er blot nogle af de nyere teknologier, der kan lokke dig til at bruge flere penge på et nyt tv. Men har du virkelig brug for dem?

Hvis du bliver fristet til at købe nyt tv, vil du blive bombarderet med en række forkortelser og begreber, som butikkerne blandt andet bruger til at sælge dig en dyrere model. Men er du velforberedt og kender begreberne her på siden, inden du går ind i butikken, kan du nemmere modstå ekspedientens fristelser.

Billedkvalitet: 4K/UHD

Hvis du gerne vil beholde dit tv i nogle år, vil du ærgre dig, hvis du ikke køber et 4K/UHD-fjernsyn. Det varer nemlig ikke længe, inden denne høje opløsning er standard.

4K er egentlig en betegnelse for en skærmopløsning med 4.096 punkter i bredden, men bruges som regel også om opløsningen UHD eller Ultra High Definition, der har 3.860 punkter i bredden. I begge tilfælde er der cirka fire gange flere punkter i tv-billedet end på en HD-skærm.

HD-fjernsyn kan stadig købes i butikkerne og er billige lige nu. Men 4K/UHD er ved at tage over, så medmindre du alligevel vil skifte dit tv ud igen om et par år, skal du holde dig fra HD-skærme.

Software: Smart TV

En anden ting, der er et ’must’, er at købe et smart-tv. I stadig højere grad ser vi tv-indhold via apps, der downloades til tv’et, ligesom det sker til din smartphone. Netflix, HBO Nordic og Viaplay er bare nogle af eksemplerne.

Hvis du køber et tv med ordentlig smart-tv-software, behøver du ikke købe en streamingboks som f.eks. en Apple TV. Billige tv-modeller fra mere ukendte tv-mærker har kun halvdårlig smart-tv-software, og måske kan netop din yndlings-app slet ikke findes til tv’et. Det kan derfor betale sig at ofre ekstra penge på et ordentligt smart-tv fra et af de mere kendte mærker, f.eks. Samsung, Sony eller LG.

Vær dog opmærksom på, at de kendte mærkers billigste modeller kan have halvskidt smart-tv-software.

Teknologi: OLED/QLED

Salgssnakken kan også hurtigt komme til at handle om, hvilken teknologi tv’et bruger til at vise billedet med. Her begynder feinschmeckeriet virkelig at sætte ind. De fleste tv-apparater er i dag af LED-typen, og det er som regel godt nok til de fleste. Fremtiden tilhører dog OLED- og MicroLED-teknologierne, og bl.a. LG og Sony tilbyder allerede modeller med den første, og Samsung er p.t. ved at udvikle den sidste.

I begge tilfælde er der en eller flere lysdioder dedikeret til hver enkelt pixel i billedet, hvilket giver et bedre billede end et almindeligt LED-tv. Samsung markedsfører også fjernsyn med QLED lige nu; det er en slags svar på OLED, men bygger på en anden teknologi.

OLED- og QLED-fjernsyn er imidlertid ret dyre lige nu og kun for de mest kræsne tv-ejere. OLED-fjernsyn vil falde kraftigt i pris inden for et par år, så hvis du går op i at have den bedste billedkvalitet, kan du måske vente med at skifte tv’et ud til 2020. Indtil da skal du overveje, om den lidt højere billedkvalitet er den langt højere pris værd.

Farvenuancer: HDR

HDR står for ’High Dynamic Range’ og er en af de tekniske forkortelser, du kan høre marketingtrompeterne trutte om. Reelt set er der tale om forøget farvedynamik, altså at der bliver taget en større farvepalet i brug med flere nuancer, når en video reproduceres på din skærm.

Streamingtjenester som Netflix er begyndt at tilbyde tv-serier og film i HDR, men for at kunne se HDR-indhold skal både kildematerialet og dit tv understøtte det. Og så meget HDR-indhold er der heller ikke at hente endnu. Derudover er der stadig ikke enighed blandt producenterne om, hvilken version af HDR der bør være standard, så du risikerer at købe et tv, der understøtter én HDR-standard, men ikke en anden.