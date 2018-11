Nu bliver smartphonens design spændende igen

5 mobildesigns, der sprængte grænserne før iPhone

Indtil iPhone kom frem, havde klaptelefoner været populære lige siden mobiltelefonens tidligste år. Motorola RAZR V3 var kendt for sit ultratynde design, selv om den allerede havde kamera og musikafspiller indbygget, da den landede i 2004.







Nokia eksperimenterede en hel del med design omkring 2003, inklusive på Nokia 7600. Den blev dog aldrig noget hit – formentlig fordi brugeren skulle vænne sig til en helt ny måde at taste på.







Nokia 7280 var kreeret som en gå-i-byen-mobiltelefon med fancy design og begrænset funktionalitet. Det var meningen, at klubgængere kunne stikke den i lommen eller håndtasken i stedet for en større og mere klodset mobil, men det var der ikke mange, der faldt for. Formentlig, fordi der kun var et navigationshjul at sms’e med.







Bang & Olufsen samarbejdede med Samsung om denne telefon, der i 2005 udfordrede en hel del designparametre. Desværre var Samsung Serene i vanlig B&O-stil møgdyr og ret meget bagud i forhold til kamerateknologi og andre funktioner.



Motorola A1000 fra 2004 havde allerede skærmtastatur, to kameraer og hurtigere mobildataadgang, end iPhone havde, da den dukkede op i butikkerne – fire år senere.



