Her er telefonen, der giver dig god samvittighed – men heller ikke mere end det

Der kommer sjældent noget godt ud af et grædende barn, hvis legetøj er gået i stykker. Men for hollænderen Bas van Abel blev det begyndelsen på en kamp mod verdens største firmaer, da hans søns Nintendo DS gik i stykker.

Spillekonsollen gav op på det værst tænkelige tidspunkt, få dage inden en bilferie, hvor den skulle have givet timevis af underholdning til Bas van Abels søn på bagsædet. Derfor fandt han en skruetrækker frem og forsøgte at åbne spillekonsollen for at undersøge, hvad der var galt.

Men Nintendo havde brugt nogle særlige skruer, som krævede specialværktøj, og det gik hurtigt op for Bas van Abel, at det slet ikke var meningen, at han skulle forsøge at reparere produktet. Det var designet, så han bare skulle give op og købe en ny spillekonsol. Og det gjorde ham ikke bare rasende – det gav ham en mission.

Derfor oprettede van Abel firmaet Fairphone, der siden 2013 har produceret telefoner, som du selv kan reparere og opgradere med nye reservedele. Og lige før årsskiftet kom den nyeste telefon i Fairphone-familien ved navn Fairphone 3+. Den koster omkring 3.300 kroner og byder blandt andet på 64 GB hukommelse, 5,65 tommer lcd-skærm og et kamera med 48 megapixel.