19-årige Jones rider på bitcoin-bølgen: »Mine forældre kommer ikke til at forstå det, før man kan betale med bitcoin i Rema 1000«

19-årige Jones Deiny åbner en app på sin telefon. Appen er en slags digital pung, som rummer alle hans forskellige slags kryptovaluta. Her kan han se en liste over, hvilke forskellige digitale valutaer han har, og hvad de er værd – og prisen ændrer sig hele tiden. Efter et par øjeblikke lægger han telefonen fra sig, men snart er appen med den digitale pung åben igen.

Den øvelse gentager han i øjeblikket mindst 30 gange om dagen, og den seneste måneds tid er værdien af hans digitale pung kun gået én vej. Opad.

Han har været interesseret i kryptovaluta i snart et år, og det hele begyndte sidste år i maj, da han købte sine første bitcoins med sin løn fra studiejobbet i den lokale Føtex i Viby Centret i Aarhus.

»Jeg havde hørt om bitcoins tidligere, men jeg syntes, at det lød som et underligt digitalt samleobjekt, der ikke havde nogen reel værdi. Sidste år begyndte jeg at læse mere om det, og det gik op for mig, at bitcoinen kan hjælpe mennesker i ulande med høj inflation, fordi den ikke kan blive devalueret. Der vil aldrig blive produceret mere end 21 millioner bitcoins, og jeg mener, at der er behov for sådan en valuta i verden«, siger Jones Deiny.

Siden da har han investeret i en lang række andre kryptovalutaer, der ligesom bitcoin er digitale valutaer. Investeringen foregår på en digital børs, hvor man kan købe og sælge de forskellige kryptovalutaer – og pengene bliver opbevaret enten lokalt på computeren eller på nettet i en digital tegnebog.