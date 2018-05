Teleselskabet 3 lukker 'Kinas Apple' ind på det danske smartphonemarked Xiaomi laver alt fra støvsugerrobotter til smartcykler, men det bliver deres smartphones, der først og fremmest er på vej til danske butikker.

Blandt kinesiske smartphone-mærker er det primært Huawei, der er kendt af danskerne. Men der findes et hav af dem med navne som Oppo, Vivo, ZTE, Gionee og Coolpad. Dertil kommer mere kendte mærker, hvis smartphones bare ikke er særligt udbredte i Danmark, som for eksempel Lenovo og TCL/Alcatel. Og så er der Xiaomi.

Gentager OnePlus-tricket

Det er et mærke, der er særdeles velkendt i Asien og som har været kendt som »Kinas Apple« i mange år. Xiaomi er kendte for at tage chancer på design- og funktionsfronten og hvis dit hjerte banker for gadgets, har du måske allerede hørt om firmaets produkter og mærket irritationen over ikke at kunne købe dem i Danmark.

Men det ændrer sig nu. Teleselskabet 3 vil nemlig forsøge at gentage succesen med at tage et for danskerne ukendt, kinesisk smartphone-mærke og introducere det i Danmark. Det gjorde de med OnePlus for et par år siden, og nu er turen kommet til Xiaomi.

Danmark er med på listen over lande, der i første omgang kommer med i Xiaomis invasion af Europa. Det sidste sker som led i en større aftale med 3s moderselskab, der er delvist kinesisk ejet. Aftalen betyder, at 3 kommer til at sætte deres produkter i sortiment i de lande, hvor 3 har en tilstrækkeligt stor markedsandel, og ud over lande som Storbritannien, Sverige, Italien, Irland og Østrig gælder det altså også Danmark, skriver Reuters.

Der er dog endnu ikke sluppet detaljer ud om, hvornår vi kan se Xiaomi-produkterne på danske butikshylder, eller hvilke af dem, der kommer på banen. Det er altså ikke sikkert, at Xioamis luftrensere, støvsugerrobotter og laptops bliver en del af fremstødet.

Helt kantløs

Som det mindste kan smartphone-kunder hos 3 dog som det mindst forvente at se firmaets Mi-smartphones på hylderne, selvom det heller ikke er blevet afsløret endnu, hvilke modeller, der kommer på europæisk grund.

Flagskibet blandt Xiaomis smartphones er dog Mi MIX 2, som er firmaets bud på en kantløs telefon. Modsat de fleste andre kantløse smartphones, der lige nu oversvømmer markedet, har Mi MIX 2 ikke det ’kamera-hak’, der blev introduceret på Apples iPhone X og siden er dukket op i flere andre smartphone-designs, herunder Huawei P20 Pro.

Xiaomi har rykket selfie-kameraet på fronten ned i den minimale bræmme i bunden, sådan at selve skærmen fremstår helt kantløs og fronten næsten kun består af skærm. Xiaomi var blandt de første til at introducere sådan et kantløst design, flere år før Apples iPhone X og andre tidlige, kantløse telefoner som Essentials PH-1.

Det er designmæssige innovationer som disse, der har givet Xiaomi kælenavnet ’Kinas Apple’, sammen med stifter og direktør Lei Juns dyrkelse af Steve Jobs som sit store idol. Efter lanceringen af firmaets første smartphone i 2011, opnåeede Xiaomi komet-agtig succes og var i 2014 Kinas største smartphone-producent. De er siden blevet overhalet af Huawei.