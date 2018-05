Google vil give dig »digital velvære« Tech-giganten har annonceret et initiativ, der skal få dig til at tage pauser fra skærmen og få et balanceret forhold til forbrugerteknologien.

Oven på den seneste tids kritik af de store tech-firmaer, der især er gået ud over Facebook oven på Cambridge Analytica-skandalen, er Silicon Valley nu på charmeoffensiv overfor brugerne. Ligesom Mark Zuckerberg gjorde det, da han blev forhørt i den amerikanske kongres, taler Google nu åbent om det ansvar, som de har overfor brugerne. For Google handler det især om det, de kalder »Digital Well-being« - digital velvære.

Tag en YouTube-pause

Konceptet blev annonceret på Googles udviklerkonference, I/O, tæt på hovedkvarteret i Mountain View i Californien. Det var topdirektøren Sundar Pichai selv, der startede med at bringe konceptet på banen i forbindelse med præsenationen af en af hoveddelene af projektet: Pauser.

Google vil simpelthen prøve at få dig til at holde op med at bruge deres produkter i timevis ad gangen uden, og åbner også op for, at deres partnere kan hjælpe brugerne med dette. Ergonomer og arbejdsmiljø-folk har i årevis fortalt de, der arbejder meget foran computeren, at pauser er vigtige. Men det kan være svært at have disciplinen til at tage en pause, når nu arbejdet glider så let.

Der findes tredjeparts-apps til både computeren og smartphonen, der minder dig om at tage pauser og måske endda låser din maskine i 20 minutter for at tvinge dig til lige at trække vejret. Så langt går Google dog ikke, men til gengæld går firmaets digitale velvære-initiativ på tværs af de fleste af dets platforme.

For eksempel vil du snart kunne slå en funktion til i web-udgaven på YouTube og i YouTube-app’en på smartphones og tablets, hvor du får en påmindelse om at tage en pause efter et givent interval. På den måde kommer du ikke bare til at sidde og lade den ene YouTube-video tage den anden, indtil den halve dag er gået.

Nul forstyrrelser

Google vil også bygge lignende funktioner ind i den næste version af Android, der kommer til efteråret. Hvis du har en Android-smartphone, vil du kunne få adgang til et ’Dashboard’, hvor du kan se, hvilke apps, du har tilbragt mest tid på i de seneste dage. Måske bruger du mere tid på Facebook end du selv tror? ’Dashboard’ fungerer lidt ligesom den funktion i din smartphone, hvor du kan se, hvilke apps, der bruger mest batteri.

Et andet aspekt af den digitale velvære er de mange forstyrrelser, der får dig til at vende opmærksomheden mod din telefon i stedet for virkeligheden. På Android vil Google dog sikre den digitale velvære ved f.eks. at lade dig samle alle dine notifikationer fra en given periode i én, opsummerende notifikation.

Relateret hertil er ’Shush’, der er en række nye, kommende funktion i Android. Her kan du f.eks. vende telefonen om med skærmen nederst for at sætte den i ’Forstyr Ikke’-tilstand eller på lydløs. Du kan også selv definere hvilke slags notifikationer, beskeder og opkald, der kan bryde igennem ’Forstyr Ikke’-muren og alligevel fange din opmærksomhed.