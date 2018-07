Tablets til skole og arbejde bliver billigere

Det kunne Microsoft naturligvis ikke sidde overhørig, og derfor har firmaet nu præsenteret en version af Surface, der ligger i nogenlunde samme prisklasse som iPad, men som har Windows ombord og derfor let kan køre de programmer og apps, der normalt kræver en rigtig computer. Det sidste kan især være en fordel for mange studerende, der ofte skal bruge specialprogrammer i deres uddannelser, der ikke altid kan køre på en iPad.

Surface Go er navnet på den nye Surface, der som nævnt starter ved 3.499, 95 kroner for en model med 64GB lagerplads og 4GB RAM ombord. Den kan også fås i versioner med 128GB lagerplads og 8GB RAM, og hvis det kniber med lagerpladsen, kan du mere end fordoble den med et microSD-kort.

Samsung også på vej med ny tablet

Surface Go har en skærm på 10 tommer med en opløsning på 1800 x 1200 pixels. Skærmen er en såkaldt PixelSense-skærm, hvilket betyder, at den har samme muligheder for at skrive og tegne detaljeret på skærmen med en digital pen, som man finder på de professionelle Surface-modeller. Samtidig er Go den letteste og tyndeste Surface til dato med en tykkelse på 8,3 millimeter og en vægt på 522 gram.

Microsoft tilbyder et tastaturcover til Surface Go på linje med de øvrige Surface-modeller, og ligesom på iPad’en skal både dette cover og en eventuel pen købes separat. Den udgave af Windows 10, der ligger på Surface Go er den såkaldte S-udgave, der er en smule begrænset. Det er dog muligt at betale for at den åbnet op til en fuld Windows 10, uden at man skal geninstallere hele systemet. Surface Go kan forudbestilles nu, med levering i august.