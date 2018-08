Nu kommer 8K: Om få uger kan du købe et tv med fire gange så høj opløsning som 4K UHD Men der vil ikke være ret meget indhold, der kan udnytte 8K-opløsningen på Samsung Q900R, der formentlig kommer til at koste det hvide ud af øjnene.

Fladskærms-tv, der kan vise den høje 4K UHD-opløsning, er i de sidste par år for alvor slået igennem i Danmark. Ifølge brancheforeningen Branchen ForbrugerElektronik (BFE) er over 61 procent af alle solgte eksemplarer nu 4K UHD-tv, og man skal nærmest lede længe i butikkerne for at finde et tv i HD. Men knapt har vi vænnet os til 4K UHD, før afløseren kommer i butikkerne. Til oktober sender Samsung et 8K-tv på markedet.

Kommer til oktober

8K-skærme har været vist frem på store, årlige forbrugerelektronik-messer som CES i Las Vegas og IFA i Berlin (som foregår i disse dage) i årevis – men kun som eksperimentielle prototyper. I år er det første gang, et 8K-fjernsyn er blevet vist frem, du rent faktisk kan købe. Det er Samsungs Q900R-model, der kommer i butikkerne i udvalgte markeder til oktober.

Q900R kommer kun i store modeller, hvilket vil sige 65, 75 og 82 tommers versioner. Priserne er endnu ikke oplyst, men hvis tendensen fra tidligere introduktioner af nye tv-teknologier følges, vil startprisen formentlig komme et godt stykke op over 60.000 kroner for den mindste model. Det vil altså kun være absolutte feinschmeckere med tykke tegnebøger, der er først på banen.

Der er ikke noget at se

Disse købere får så til gengæld et tv lavet med Samsungs QLED-teknologi, der giver en bedre farverepræsentation og dybere sort-gengivelse. Samtidig er der bygget kunstig intelligens ind i Q900R, der kan opskalere 4K- eller HD-indhold op til noget, der ligner 8K - selv om det naturligvis aldrig bliver ægte 8K, med mindre indholdet oprindeligt er lavet i denne opløsning. Og det er der ikke ret meget indhold, der er.

Når 8K-fjernsynene indtager butikkerne, kommer de med andre ord til at følge det samme mønster som da 4K afløste HD. Det vil sige, at der er meget lidt film- eller tv-materiale klar i den nye opløsning, og derfor er der ikke ret meget grund til at købe én. Tv-modeller med 4K/UHD begyndte at dukke op i butikkerne for 5-6 år siden og faldt ret hurtigt i pris. Men indtil i år har det stort set kun været streamede film og serier fra f.eks. Netflix og Amazon Video, samt Blu-ray-film, du har kunnet se i den høje opløsning.

Sommerens VM-slutrunde bød på noget af det første live-tv-indhold i 4K/UHD, og netop sports-begivenheder synes at være motivationen til at introducere en ny opløsning. Således forbereder den nationale, japanske tv-station NHK lige nu transmissioner i 8K fra sommer-OL i Tokyo i 2020. Det er dog langt fra sikkert, at de tv-stationer, du følger OL på, kommer til at videreformidle disse.

Som at kigge ud af et vindue

8K UHD er som nævnt afløseren for 4K. Ligesom 4K UHD var en firedobling af antallet af pixels på skærmen i forhold til HD, er 8K en firedobling i forhold til 4K. 8K UHD betegner en opløsning på 7680 pixels i bredden og 4320 pixels i højden, hvilket samlet giver 33,2 millioner punkter i billedet i forhold til 4K UHD, der ligger på 8,3 millioner.

Når billedet sammensættes af flere punkter på den samme plads, øges den såkaldte pixeltæthed, og detaljegraden bliver langt højere. Med andre ord bliver det sværere for det blotte øje at skelne mellem skærmbilledet og virkeligheden uden for skærmen. Jo højere opløsningen er, jo mere ligner tv-skærmen et vindue, du kigger ud af.

Samsung er i øvrigt ikke de eneste, der lige nu fremviser 8K-skærme på IFA-messen. Firmaets sydkoreanske landsmænd hos LG viser et 8K-fjernsyn frem, der har deres OLED-teknologi ombord. Men selv om det ligner en færdigudviklet tv-model, der kunne sælges i en butik, er der stadig tale om en prototype. LG har endnu ikke meldt ud, hvornår de vil sende 8K-modeller på markedet.