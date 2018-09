Det intelligente hjem er blevet lidt klogere Højttalere, der også giver wi-fi-adgang, og køkkengrej, som planlægger måltiderne, var blandt nyhederne på den netop afholdte IFA-messe i Berlin.

Lyset, musikken og maden i dit hjem er lige blevet en anelse nemmere at have med at gøre. Det intelligente hjem har fået en række nye tilføjelser i form af køkkenteknologi, lamper og højttalere, der alle er skabt til, at du kan springe nogle trin over i de praktiske gøremål og dermed få mere tid.