Microsoft-chef: »Vi vil gøre for gaming, hvad Netflix gjorde for film« Microsoft og samarbejder Samsung om en fremtid, hvor smartphones er den primære spilplatform i stedet for konsoller og pc’er.

»Der er flere end syv milliarder mennesker i verden. Fire milliarder af dem er på nettet. To milliarder af dem er gamere«. Denne statistiske udmeldinger kom fra Sarah Bond, der er chef for Microsofts globale gaming-initiativer og -partnerskaber, da hun torsdag trådte op på scenen og gav en præsentation under Samsungs udviklerkonference i San Francisco.

Tunge spil streames fra skyen

Bond fortalte om projektet xCloud, som Microsoft er igang med, der kombinerer firmaets viden om spil fra Xbox-platformen med den massive server-infrastruktur i skyen, som de også er ved at bygge op. Idéen er, at du i fremtiden slet ikke behøver at have en ret kraftig maskine stående derhjemme til at spille på.

I stedet bliver det tunge computerarbejde foretaget af servere et andet sted i verden, og ligesom med film, tv og musik, bliver spillet streamet til dig via nettet. Det var netop denne sammenligning, Sarah Bond brugte, da hun fortalte om projektet: »Vi vil gøre for gaming, hvad Spotify gjorde for musik og Netflix gjorde for film«.

Fordi de tungeste opgaver i afviklingen af spillene bliver foretaget af servere, kan smartphones pludselig blive meget bedre som gaming-platforme. Smartphone-CPU’er er typisk ikke helt så kraftige, som dem, der sidder i en spilkonsol eller en specialbygget gaming-pc. Men hvis en større computer et andet sted i verden kan tage sig af opgaverne, kan selv meget krævende spil blive afviklet på en smartphone.

Tekniske udfordringer

Det er Samsung naturligvis meget interesserede i at udnytte, og derfor annoncerede den sydkoreanske tech-gigant under udviklerkonferencen SDC, at de nu vil satse endnu hårdere på mobilgaming. Det skal blandt andet ske i samarbejde med Microsoft og deres xCloud-projekt.

Spil på mobilen er naturligvis ikke noget nyt. Ifølge analysefirmaet Newzoo udgør omsætningen fra mobile spil nu omkring halvdelen af hele computerspil-industriens omsætning. Men disse spil er typisk de lette, såkaldte ’casual’-spil i traditionen fra ’Candy Crush Saga’ eller ’Angry Birds’. Samsungs og Microsofts ambitioner handler i højere grad om at få de store konsol- og pc-spil over på smartphones. Der er dog stadig nogle forhindringer, der skal ryddes af vejen.

»Et af problemerne er batteriet«, fortæller Thomas Ko, der er vicedirektør for spilområdet hos Samsung, »som det er nu, sluger de store spil så meget batteri, at en smartphone løber tør på rekordtid. Men det er noget, vi arbejder på at løse sammen med bl.a. Microsoft«. Spilstreaming er allerede udbredt, blandt andet med platforme som Steam, men disse er baseret på hardware, der er sluttet til et strømstik og har en god forbindelse til Internettet.

5G vil bane vejen

Netop nettets kapacitet og hastighed er en anden stor udfordring. Som enhver, der har prøvet at streame Netflix eller YouTube på en smartphone via mobilnettet, vil vide, er oplevelsen direkte påvirket af, hvor god en forbindelse, der kan opnås. Hvis du vil spille ’Red Dead Redemption II’ på din smartphone i bussen, kræver det meget mere, end hvad der er til rådighed lige nu. Men ifølge Thomas Ko vil dette problem løse sig selv til i de kommende år.

»Når 5G-mobildata bliver rullet ud i løbet af de næste to år, opnår vi mobile datahastigheder, der kan understøtte streaming af selv de tungeste spil«, forklarer han, »og der vil samtidig være nok kapacitet i nettet til at masser af mennesker kan spille samtidigt, selvom de alle deler adgangen til den samme mobil-mast«.

5G-mobilteknologien forventes at blive introduceret langsomt til næste år, men teleselskaberne vil først for alvor begynde at tilbyde den til almindelige kunder fra 2020. Men det vil også først være der, den øvrige teknologi omkring smartphonen som en lidt mere udbygget gaming-platform vil være klar ifølge Ko.