Ida forstod ikke, hvorfor hendes søster spiller computer - så prøvede hun selv. Og skrev en rost grafisk novelle om det I den nye grafiske roman 'Lonely Journey' udforsker Ida Rørholm Davidsen sin egen manglende forståelse for søsterens computerspil. Hun var nødt til at finde sin egen passion i spillene, for at hun for alvor kunne se nuancerne.

Nogle ting er man nødt til for alvor at prøve selv, hvis man skal forstå dem.

Det fandt Ida Rørholm Davidsen ud af, da hun skabte den grafiske roman ’Lonely Journey’, der udkom i sidste uge.

For hun havde altid haft et tæt forhold til sin lillesøster, men forstod helt ærligt ikke, hvorfor hun brugte så meget tid på at spille computer.

Ida Rørholm Davidsen

I ’Lonely Journey’ følger man pigen Anna, der ikke har så mange venner og generelt har svært ved at begå sig socialt. Hun bruger derfor meget tid på et computerspil, der bogstavelig talt giver hendes liv farver. De andre børn i skolen og også Annas mor har svært ved at forstå, hvad computerspillet giver hende. Men de prøver heller ikke rigtig at forstå Anna.

Ida Rørholm Davidsen var nok ligesom moderen og de andre børn i fortællingen, men i dag er hun glad for, at hun forstår sin søster bedre.

»Hun er glad for, at jeg har gidet sætte mig ind i det. For jeg tror da, at hun bare har tænkt, at jeg ikke rigtig gad vide det. At jeg syntes, det var nørdet. Og det er det jo, men jeg tror, at vi alle sammen nørder et eller andet. Jeg tegnede jo. Det var bare nørdet på en anden måde«, siger hun.

Blå bog Ida Rørholm Davidsen

Selvstændig illustrator i designkollektivet Gungun. Hun er 29 år gammel og født og opvokset i Skagen. Uddannet i 2016 på Kunstakademiets Designskole på linjen for visuel kommunikation. Har haft fokus på illustration hele vejen. ’Lonely Journey’ var oprindeligt hendes afgangsprojekt, før det blev gjort større til udgivelsen af projektet som grafisk roman. Er inspireret af bl.a. Olivier Schrauwen, Aidan Koch og Brecht Evens, som arbejder eksperimenterende med tegneseriemediet.

Spil er ikke bare spil

Ida Rørholm Davidsen tror, at det er svært at forstå folk, der spiller meget computer, fordi hele den verden stadig er så forholdsvis ny. Og samtidig er det en verden, man er nødt til engagere sig i, hvis man skal forstå og forholde sig til den.

»Nu kunne jeg faktisk godt have lyst til at spille med min søster. Jeg kan bedre se det sjove i det i dag. Man bliver nødt til selv at være med til det. Jeg blev hurtigt hægtet af, når jeg bare sad og så min søster spille. Jeg var nødt til at spille med, men så var det altså ret sjovt«, siger hun.

»Jeg forstod ikke, hvad der var så fascinerende ved spil. Derfor var det rigtig sjovt at bruge noget tid sammen om det. Og det gav mig en bedre forståelse for, hvor visuelle spil er, og hvor meget jeg selv kunne bruge det – også i bogen«.

Du vidste ikke, at der sidder en med samme uddannelse som dig og designer spillenes ’kulisser’?

»Jeg har i hvert fald fået øjnene op for, at der findes mange flotte spil. At der ikke kun er skydespil, og at de kun ser ud på en bestemt måde. Der findes så mange spil, der har et bredere og et andet publikum. Og ikke kun er til drenge. Der er sjove spil, dystre spil, surrealistiske spil, der udfordrer sanserne. Og de nuancer havde jeg ikke før«.

Hvordan har du brugt de nuancer i bogen?

»Det, der sker, når min hovedperson spiller, er jo, at hun gennemgår en personlig udvikling inde i det spil, der skærmer hende mod omverdenen og derfor er et trygt sted at udvikle sig. Der sker noget inde i hende, der giver hende mod og evner til at være på en anden måde i den virkelige verden og ender med at gøre den mere spændende. Give den farver«.

Grafiske romaner kan mere

Ida Rørholm Davidsen spillede alt fra store skydespil som ’Star Wars: Battlefront’ til små mobilspil som ’Monument Valley’. Sidstnævnte blev også en stor inspirationskilde til det drømmende, farverige og surrealistiske univers, som hun gerne ville ramme med sine tegninger.

»Det visuelle udtryk var meget vigtigt. Jeg synes, at tegneserier og grafiske romaner kan fortælle meget, fordi det bliver et billedsprog. Jeg vil også gerne tegne historien frem. Og med ord skal man nogle gange forklare meget, hvorimod man forhåbentlig kan opleve den her historie på en anden måde«.

Men du vil gerne fortælle folk, at det er okay at spille meget?