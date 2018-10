Ny tegneserie viser, hvordan skærmen skaber distance, men samtidig bringer nye venskaber med sig To meget forskellige tegneserier fortæller om ensomhed og kærlighed, når de lader virkelighed og fantasi smelte sammen. Ida Rørholm Davidsen og Lars Horneman er på hver sin måde ude i et grundlæggende eksistentielt rejseærinde.

Den ene er debutant, den anden garvet serieskaber med flere bøger og priser bag sig. Den ene handler om en ung pige og et computerspil, den anden om en midaldrende mand og hans cykel. ’Lonely Journey’ og ’I dag har jeg gode ben’ er vidt forskellige tegneserier, der dog begge fortæller personlige historier om, hvor svært det kan være at føle sig hjemme blandt andre mennesker.











Ida Rørholm Davidsen: Lonely Journey. Cobolt, 120 sider, 250 kroner.











Lars Horneman: I dag har jeg gode ben. Cobolt, 96 sider, 198 kroner.

På snoede bjergveje glider han af sted, hovedpersonen i Lars Hornemans poetiske tegneserie ’I dag har jeg gode ben’. På en elegant Merckx-racercykel i Tour de France-gule tegninger glider han opad, forbi et slot med en interessant forhistorie, forbi et mindesmærke. Da han nærmer sig toppen, gør menneskemængden vejen snæver, dannebrog vajer, og med verdensmestertrikoten runder han et skarpt hjørne.

Pludselig er det franske bjerg blevet en københavnsk cykelsti, den lette racer en fornuftig citybike. Før var han cykelrytter, nu er han cyklist. I typiske Jørgen Leth-vendinger – »Jeg er en klassementsrytter/ Bjergene er mit foretrukne terræn« – lader hovedpersonen Tour-fantasien gribe ind i hverdagen, og på Knippelsbro rækker han sejrsvant armene i vejret. En kvinde glor vantro på ham over cykelkurven.

Selv om Lars Horneman er en rutineret tegner med stribevis af bøger bag sig, er det først inden for den seneste håndfuld år, at hans egentlige gennembrud er kommet. Tegneserielangdigtet ’Når jeg ikke er til stede’(2014) udkom til begejstrede anmeldelser og modtog flere priser, mens den hjerteknugende flygtningehistorie ’Zenobia’ (s.m. Morten Dürr, 2017) for nylig tangerede Rasmus Klumps rekord som mest oversatte danske tegneserie nogensinde: 17 sprog!

’I dag har jeg gode ben’handler om at være midaldrende mand. Om store og små drømme, barnlige glæder og voksne bekymringer.

I seks skarpe episoder om både kærlighed og ensomhed undersøger Lars Horneman den lykkelige og til tider frygtindgydende fantasi og den frustrerende ordinære virkelighed: Et erotisk mellemspil ledsages af turistinformationer om Den Tilsandede Kirke, og en fantasi – en date, en sejltur, vådt tøj – slutter med ordene: »Det er bare en drøm, jeg har«.

Halvt håbefuldt, halvt affejende. Til gengæld falder en genstridig bussemand helt uden for bogens ellers så fine stemning.

’I dag har jeg gode ben’ griber den introspektive og let melankolske tone fra ’Når jeg ikke er til stede’. Men hvor forgængeren (trods de mange roser) ikke helt kunne hæve sig fra det selvhøjtidelige, formår Lars Horneman denne gang at rykke op i et helt andet gear med en lille stille tegneserie, der er selvoptaget på den bedst tænkelige måde. ’I dag har jeg gode ben’ er en moden tegneserie, der raffineret og i en karakteristisk streg, som hele tiden balancerer et hastigt skitsepræg mod stringent komposition, skaber en eftertænksom autofiktion, der både er selvudleverende og selvironisk.

Tilflugt i onlinespil

Langt fra midaldrende mænd i cykeltøj debuterer Ida Rørholm Davidsen med YA-tegneserien ’Lonely Journey’. Men også her er hovedpersonen, 13-årige Anna, fanget i et socialt mellemrum, hvor drømme og forhåbninger bliver ledsaget af en konstant frygt for at kaste sig ud i dem. Anna bliver holdt udenfor i skolens benhårde sociale spil og søger tilflugt i onlinespillet Lonely Journey.

Annas velmenende mor er bekymret. Hvorfor er hun ikke sammen med nogle jævnaldrende? Og i øvrig har hun læst, at »børn og unge bliver mere voldelige og får syns- og søvnforstyrrelser« af at spille computer (i virkeligheden er det PlayStation, men hvad ved voksne?). »Og du kan også få en musearm!«.