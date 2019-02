Samsungs foldbare smartphone kommer til foråret

Fordi, Galaxy Fold kan bruges i både sammenfoldet og udfoldet tilstand, har den behov for lidt flere kameraer end normalt. Hele seks kameraer gør det muligt at fotografere fra nærmest hvilken som helst vinkel på den foldbare smartphone. Der sidder tre på ydersiden af telefonen, den samme trio af linser, som Samsung også netop har annonceret på topmodellen S10: En vidvinkel-linse, en telefoto-linse og en ultravidvinkel-linse, der kan få næsten alt med, der kan ses med det blotte øje.

I udfoldet form kan Galaxy Fold håndtere tre apps på én gang. Men den avancerede teknologi gør også den foldbare smartphone hundedyr (Foto: Samsung)

Deruover sidder der to linser ved selfie-kameraet, der kan bruges i udfoldet tilstand, hvoraf den ene udelukkende bruges til at give brugeren mulighed for at tage billeder af sig selv med sløret baggrund. Endelig sidder der et almindeligt selfie-kamera på fronten, der bruges i sammenfoldet tilstand.

Pris i luksusklassen

Samsung har givet processoren ombord et ekstra skud for boven, samt lagt hele 12 GB hukommelse i Galaxy Fold for at være sikker på at f.eks. afviklingen af tre apps på én gang ikke gør hele oplevelsen så langsom, at det er ulideligt. Den udfoldede tilstands skærmstørrelse stiller også krav til batteriet, så Samsung har smidt to af slagsen ind i Fold, så du i det mindste kan forvente en batterilevetid, der minder om en almindelig smartphone.

Samsung forklarer samtidigt, at de har været nødt til at specialfremstille det hængsel, der får delene bag Infinity Flex-skærmen til at hænge sammen. Den skal kunne holde til millioner af åbninger og lukninger i løbet af et Galaxy Fold-eksemplars levetid, så sydkoreanerne har lagt sig i selen for at skabe et langtidsholdbart hængsel. Hvordan det virker ved normal brug finder vi først ud af i årets andet kvartal, hvor Fold kommer på gaden. Det sker i april i USA og Sydkorea, men der er ikke blevet annonceret et specifikt lanceringstidspunkt for Danmark endnu.