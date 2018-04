Kodeord til nettet tager endnu et skridt mod gravens rand En netop annonceret standard for sikrere login-metoder betyder, at du snart ikke længere behøver at huske en masse passwords for at bruge apps og tjenester på nettet.

Nu er internet-brugere verden over kommet en anelse tættere på at slippe for at skulle huske på deres kodeord til alle mulige tjenester. De folk, der sætter standarderne for vores brug af websider, har gjort klar til, at vi snart kan bruge biometriske »kodeord« som fingeraftryk og ansigtsgenkendelse på alle websider og fra alle slags digitale enheder.

Du har formentlig allerede stiftet bekendtskab med biometriske login-fomer på din smartphone. Hvis du er iPhone-bruger, har du i flere år kunnet logge ind eller bekræfte din identitet ved at plante en finger på Touch ID-knappen nederst på telefonen.

Ejere af sidste års luksusmodel, iPhone X, har også kunnet benytte sig af ansigtsgenkendelse via kameraet til det samme formål.

Android-brugere har lige så længe kunnet logge ind via fingeraftrykslæsere, og øjen-scanning som identitets-bekræftelse har længe kunnet findes på Samsungs topmodeller. Derudover er ansigtsgenkendelse også dukket op i modeller fra f.eks. OnePlus og Huawei.

Biometrik og serienumre

Men disse funktioner har primært virket i forbindelse med oplåsning af telefonen og visse apps. Blandt andet har bank-apps været gode til at integrere fingeraftrykslæseren.

Men hvad med alle de andre steder, du gerne vil logge ind? Eller de mange steder på nettet, du tilgår med en webbrowser? For slet ikke at snakke om, når du prøver at komme ind på alle disse steder via en computer i stedet for en smartphone?

Det sidste har W3C og FIDO Alliance nu et svar på. De to organisationer er med til at sætte reglerne for, hvad vi kan og ikke kan på nettet. W3C, eller World Wide Web Consortium, er hovedorganisationen, der sætter standarder og laver anbefalinger for, hvad man skal kunne i en webbrowser, uanset om der står Chrome, Firefox, Edge eller Safari på den.

FIDO Alliance er en organisation, hvis dedikerede formål er at komme kodeord til livs og i stedet få folk til at bruge sikrere logins og metoder til identitetsbekræftelse. Her er de ovenstående, biometriske metoder især fremhævet som gode bud. FIDO står for »Fast IDentity Online«.

De to organisationer har netop færdiggjort en standard, der udstikker retningslinjer for, hvordan f.eks. fingeraftrykslæsere i computere og ansigtsgenkendelse via webkameraet i skærmen på den bærbare kan bruges til at logge ind på stort set alle websites og Internet-tjenester i samarbejde med en række krypterede sikkerheds-informationer såsom serienummeret på den enhed, du logger ind fra.

Kombinationen af disse krypterede sikkerheds-informationer og de biometriske login-metoder betyder ifølge standard-beskrivelsen, at login sker helt automatisk, uden at du behøver huske et kodeord.

I visse tilfælde vil du ikke engang behøve et biometrisk login og i stedet bekræftes din identitet alene på de krypterede sikkerheds-informationer.

Det er første gang, en så komplet standard er blevet etableret, og det betyder, at folkene bag de mest populære webbrowsere kan gå i gang med at implementere den. Mozilla, der står bag Firefox, er således allerede langt med at få indført de nye teknologier i deres browsere, og både Google og Microsoft har sagt, at den nye standard vil blive indført i deres browsere Chrome og Edge i de kommende måneder. Apple har endnu ikke meldt noget officielt ud om Safari.