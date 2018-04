Facebook har også videregivet private Messenger-samtaler Indtil 2015 kunne datafirmaer som Cambridge Analytica tilgå de private beskeder, du udvekslede med venner og bekendte, hvis du gav dem lov.

Det var ikke kun de ting, du skrev på din Facebook-væg. Det var ikke bare de opslag, hvor du klikkede på ’Synes godt om’. Og det var ikke blot din deltagelse i tests, quizzer og små spil, der blev registreret af datafirmaer på Facebook indtil 2015. Det kunne også være dine private samtaler på Facebook Messenger.

Begravede anmodning om tilladelse

Det har Facebook bekræftet, efter forskningschefen ved Tow Center for Digital Journalism på Columbia-universitet i New York, Jonathan Albright, beskrev fænomenet i et blogindlæg. Firmaet nævner det også kort i de beskeder, de er begyndt at sende ud til Facebook-brugerne om hele Cambridge Analytica-skandalen.

Frem til 2015, hvor Facebook ændrede på reglerne, var det muligt for udbydere af Facebook-apps som quizzer og tests at spørge brugerne, om udbyderne måtte få adgang til samtalerne i Facebook Messenger. Også selvom Facebook Messenger på dette tidspunkt var blevet udskilt som separat app på den mobile platform. Hvis brugeren tilgik Facebook via en webbrowser på en computer hang de stadig sammen.

De fleste ville nok sige nej tak til at lade apps med videre kigge i de private beskeder, men ofte blev forespørgslen begravet blandt mere uskyldige anmodninger om tilladelse til f.eks. at se, hvad du har slået op offentligt på din Facebook-væg. Samtidig var forespørglerne fra datafirmaerne tit så vagt formuleret, at brugerne var mere trygge ved at sige ja.

»read_mailbox«

Overordnet set handler det om den såkaldte ’Graph API’, som Facebook tilbyder sine partnere. Det er en speciel adgang, som annoncører og andre partnere kan få til den såkaldte ’sociale graf’. Denne er i virkeligheden er en slags database, organiseret i et netværkskort over dine Facebook-forbindelser og det indhold, du har udvekslet med dem.

Annoncører og datafirmaer kan søge i ’Graph API’ på forskellige måder, og frem til 2015 inkluderede dette altså også parameteren »read_mailbox«, der gav mulighed for at se beskeder og samtaler i Facebook Messenger, hvis brugeren havde sagt ja til det. Dermed fik Facebooks partnere ikke bare adgang til brugerens egne beskeder, men også beskeder fra andre brugere, der ikke nødvendigvis havde givet den samme tilladelse.

I selve Cambridge Analytica-skandalen, som Facebook slås med i denne tid, er det dog ifølge Facebook kun et meget lille antal mennesker, der har givet denne tilladelse. Den app, som Cambridge Analytica-forskeren Alexandr Kogan havde bygget til at få fingre i folks data, havde kun opnået Messenger-tilladelse fra omkring 1500 mennesker, oplyser Facebook til Wired.

Cambridge Analytica har selv via en tweet afvist, at de på noget som helst tidspunkt opsamlede denne type data. Men Cambridge Analytica er kun ét af de mange firmaer, der frem til 2015 benyttede sig af Facebooks dengang mere åbne regler i forhold til indsamling af brugerdata. Med andre ord kan andre firmaer sagtens have læst med på folks private samtaler frem til 2015, uden at brugerne ved, hvor disse data nu befinder sig.