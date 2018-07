Når børnene flytter: Forældre bliver hængende i store huse Det er en myte, at par flytter ind til byen og nyder kulturen og bylivet, når den yngste er rejst fra matriklen. Hvert år flytter kun tre procent af danskerne over 50 år.

Når de voksne børn er flyttet, så er der pludselig plads til at forældrene realiserer sig selv. Og historien om parret, der sælger villaen og flytter ind i en lille bohemeagtig lejlighed i byen, er charmerende.

Måske derfor er det store flertal af forældrene ikke i tvivl om, hvad deres planer er, når yngstebarnets flyttelæs er trillet væk fra parcelhuskvarteret og alle børneværelser står tomme: De vil gerne flytte.

Det fortæller fremtidsforsker Liselotte Lyngsøe, som har siddet i Bolius bestyrelse og fulgt med i undersøgelser om danskernes flyttemønstre. Forældre, der for nylig fik huset for sig selv, er klar til at flytte.

»86 procent siger, at de gerne vil flytte til noget mindre og mere tidssvarende. Men så går tiden, og når folk så er 70 år gamle, bor de samme sted, og det er 96 procent af dem sådan set meget godt tilfredse med«, siger Liselotte Lyngsøe.

Det bekræfter Henrik Toft Jensen, der er forsker i byudvikling og demografi på Roskilde Universitet (RUC). Han oplyser, at det er blot tre procent af de plus 50-årige, som årligt flytter, mens det til sammenligning er næsten 20 procent af de unge i 20’erne, som flytter i løbet af et år.

»Der er mange, som for eksempel har en intention om, at flytte til byen, når børnene er flyttet hjemmefra. Her drømmer de om at nyde livet og kulturen på tæt hold, men når det kommer til stykket, så ender de med at blive boende i det hus, hvor de har boet hele tiden«, siger Henrik Toft Jensen.

Seniorer venter for længe

Når seniorer venter med at flytte, ender det ofte med at de bor i de meget store huse så længe, at de ikke kan overskue at flytte, når huset bliver uoverskueligt, påpeger Margrethe Kähler, tidligere konsulent i Ældre Sagen med blandt andet ældres boliger som speciale.

»Vi er for dårlige til at flytte i tide. Vi siger, at vi vil flytte, men gør det ikke, selv om det ville være godt for mange«, siger Margrethe Kähler, som blandt andet via Ældre Sagens fremtidsundersøgelser har et indgående kendskab til seniorers ønsker og forventninger.

»Især hvis man bor alene skal man flytte så tidligt, at man har overskud til at lære andre at kende. Hvis man først flytter, når man er tvunget til det, kan det være meget svært«, siger Margrethe Kähler.

Der er flere forklaringer på, at de ældres flytning til byen ikke bliver til noget, hvis man spørger Henrik Toft Jensen.

»Der er for det første økonomien. Det er dyrt at købe en lejlighed af en passende størrelse i København, på Frederiksberg eller i det centrale Aarhus. Selv om man sælger et hus i forstæderne, så kan man komme til at sidde ret dyrt. Fidusen ved at bo i byen er, at den skal bruges, og det koster jo noget. Og så er det jo også nemmere at blive boende, hvor man har sit netværk og har vænnet sig til at bo«, siger Henrik Toft Jensen.

Nips og dims

Ifølge Liselotte Lyngsøe kræver det inspiration, hvis forældrene skal flytte sig.

»Følelsesmæssigt kan det være megahårdt at sætte en ejendom til salg, hvor man har levet med sine børn. Folk skal virkelig opleve skiftet som en opgradering, ikke som en start på at flytte til et ’rollatorhjem’. Men så er der alle mulige nips og dims, man har samlet sammen. Og så er det hyggeligt at der er alt muligt til når børnebørnene kommer«, siger Liselotte Lyngsøe.





»I hvert fald er der et kæmpe gab mellem hvad folk siger, og hvad de gør«.