Tina og Morten flyttede: Det var for dødssygt at blive boende, da børnene var rejst hjemmefra. Men det var vildt hårdt at flytte De tilhører de relativt få seniorer, der rent faktisk har gjort alvor af at flytte, da de voksne børn fik deres eget. Turen fra 200 kvadratmeter i forstaden til en mindre bylejlighed var en udfordring.

Nogle af vennerne synes, at de er tossede. Andre mener, at det er vildt godt. Og de to voksne børn er en smule splittede over, at Tina Schøn og Morten Berger har solgt den store villalejlighed i Charlottenlund, der har været barndomshjemmet gennem 10 år, og er rejst fra den kommune, hvor børnene er vokset op.

Nu bor ægteparret i stedet på Østerbro i København, kun cirka 25 minutter på cykel fra den pittoreske villa fra 1800-tallet, hvor de solgte deres andel for godt et år siden. De er flyttet fra fuglesang, fred og forudsigelighed ind til togene, skibstrafikken og et liv på andre tangenter. Fra et gammelt hus, hvor fyret gik ud om vinteren, til en nybygget lejlighed, hvor alt fungerer.

Derfor flytter vi Danskerne flytter i gennemsnit 5,88 gange i deres voksenliv. De fleste flytninger sker, før vi er i 30’erne. Fra 50’erne og op flytter vi stadig sjældnere. Oftest flytter vi, når livet ændrer sig. Når vi skal studere, får en partner, får børn, bliver skilt, bliver alene eller får en ny familie eller partner. I serien fokuserer vi på flytninger, der bryder det gængse mønster. I næste uge kan du møde krimiforfatter Mads Peder Nordbo, der for fire år siden flyttede til Grønlands hovedstad, Nuuk. Denne sommer flytter han tilbage til sin barndomsby, Tommerup på Fyn. Vis mere

»Vi har hele tiden talt om, at når de kære børn flyttede hjemmefra, så skulle vi komme videre i livet og arbejde for vores ægteskab i stedet for bare at køre videre i den samme rille. Pludselig kom muligheden for det her sted, som er centralt og ved vandet. Og så sagde vi: Fint, så hopper vi«, siger Morten Berger.

Den 53-årige shippingmand har boet hele sit liv i Charlottenlund og kender området ud og ind. Sammen har de boet der i mere end 25 år. Men selv om der er skønt, skulle der ske noget andet.

Man må prøve noget nyt

Den holdning deler mange forældre med voksne børn, men de rykker ikke på det. Hvert år er der kun 3 procent af danskerne over 50 år, der flytter, selv om mere end 8 af 10 siger, at de vil flytte, når børnene har rykket teltpælene. Det er ærgerligt for dem, mener Morten Berger.

»Hvis der ikke sker noget i livet, så går du jo i stå. Så må man kaste sig ud i det for at prøve noget nyt. Du går de samme ture, du ved, hvor kyllingen ligger nede i Meny, det hele er så rutineagtigt, dødssygt, når man tænker tilbage på det. Men komfortabelt og trygt, det er klart«, siger han, og griber ud efter de læskende kirsebær på bordet.

Vi blev nødt til at køre tilbage og købe ind der, hvor vi plejede. Det gjorde vi mange gange Tina Schøn

Inde fra skyggen ved sofabordet kan vi se ud på den sydvendte altan, hvor sort-lilla loungemøbler – spritnye som det meste i lejligheden – samler varme i solen. Øresund ligger til venstre, pyntet med sejlbåde, lige fremme ser man over havnebassinet ind mod centrum, og til højre skyder endnu en bygning op foran S-togslinjen og omfartsvejen, som er fyldt med eftermiddagstrafik.

Lejligheden på knap 100 m er halv størrelse af den villalejlighed, som de forlod. Et aflangt rum huser både et spisebord, et centralt køkken og en sofagruppe, et andet er soveværelse, og et tredje giver plads til, at sønnen Martin og datteren Julie kan komme og overnatte, hvis de har brug for det. Alle steder i lejligheden mærker man, at vandet er lige i nærheden. Tina Schøn peger hen mod havnebassinet, hvor folk soler sig og tager en dukkert.

»Det er fantastisk, at man kan dufte vandet, og at der er god beliggenhed og lys overalt. For os er det ren luksus, det her. Vi kan se havet fra de store vinduer, og her er luftigt«, siger 55-årige Tina Schøn, som er lægesekretær.

Et halvt år med hjemve

Vejen til det nye, gode liv på Østerbro var sværere, end parret troede, da de rykkede til den nye lejlighed i marts 2017.

»Vi var skrækslagne, da vi startede her«, siger Morten Berger, men griner højt over det barokke ved de besværligheder, som de slet ikke havde tænkt over, da de købte den nye lejlighed.

»Vi var fuldstændig på udebane. Det var fandeme en hård omgang, virkelig op ad bakke. Det er overraskende og lidt trist at opdage, hvor meget vanemenneske man er, og hvad det betyder at komme ud af sin comfort zone. I lang tid var det svært at finde rundt og falde til, både i lejligheden og i bydelen«, forklarer Tina Schøn.

»Vi blev nødt til at køre tilbage og købe ind der, hvor vi plejede. Det gjorde vi mange gange«, siger hun, og så griner de begge.

Det var en lettelse at køre hjem til Meny på Jægersborg Allé, hvor de handlede før flytningen.

»Du skal tænke på, at der var så mange nye ting. Ny bolig, ny opvasker, ny vaskemaskine, alt skal læres et nyt sted. Når man bor så tæt på det gamle kvarter, så er det let at køre derhen og købe ind der, hvor jeg ved, hvor tingene står«, siger Morten Berger.

Flytningen påvirkede humøret, oplevede Tina Schøn.

»Det var simpelthen emotionelt hårdt at flytte. Jeg savnede mit hjem meget, lige da vi var flyttet. Jeg havde simpelthen hjemve. Det gik der altså tid med, cirka et halvt år«, siger Tina Schøn.

Østerbro er en helt anden kultur

Samme hjemve har Morten Berger ikke oplevet. Men han kan godt mærke, at han ikke støder på gamle bekendte på Østerbro, sådan som han gjorde i Charlottenlund.

»København og Østerbro er en helt anden kommune med nogle helt andre folk. Der er jo dejligt i Charlottenlund, men det er jo en slags ’reservat’ med en bestemt kultur, som jeg er vant til. Det er et helt nyt liv her«, siger Morten Berger, som stadig har mange gode venner nordpå.