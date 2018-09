Kan du se, hvad der mangler? Nye sixpacks er næsten uden plastik

Selv om bryggeribranchen langt fra er den største synder, når det handler om at skabe plastikaffald, gør det en stor forskel, når et firma som Carlsberg rykker, mener Bo Øksnebjerg.



»Mange virksomheder siger, at de vil skære ned på plastikforbruget, men vil ikke investere i nyt maskineri eller risikere, at deres kunder stejler over nye pakninger. Nu kan vi gå ud til de andre og sige: Når Carlsberg kunne, så kan i også«, siger Bo Øksnebjerg, men fortæller grinende, at det kan være svært at få kunderne til at bruge et nyt produkt.

»Dengang ølkapslen kom, var man nødt til at indrykke annoncer, der fortalte, hvordan man bruger en øloplukker«.

Carlsbergs bæredygtighedsprogram Carlsberg Groups 'together towards zero' program bygger på fire ambitioner: Nul CO2-udledning, nul vandspild,nul uansvarligt alkoholforbrug og en kultur med nul ulykker. Siden 2015 er CO2-udledningen fra Carlsberg Groups bryggerier faldet med 16 procent. 46 procent af Carlsberg el-forbrug stammer fra vedvarende energikilder.

Ifølge Simon Boas Hoffmeyer er snap packs kun et - vigtigt - skridt på vejen. Bryggeriet håber også et kunne erstatte den smalle plastikhank med et mere bæredygtigt og nedbrydeligt materiale. Også limen på dåserne skal med tiden være nedbrydelige.

»De her pakker er et stort skridt, men vi er slet ikke i mål. Vi arbejder hele tiden på at gøre vores produkter bedre, for kunderne og for miljøet«, siger Simon Boas Hoffmeyer.

Renere blæk på etiketterne

Carlsberg fremviste en række andre miljøtiltag, for eksempel er blækket på etiketterne blevet certificeret, så det ikke forurener, når flaskerne skal genanvendes og genindvindes. I Malaysia afprøver man et coating system til glasflasker, som bliver mindre skrammede, og derfor kan genbruges cirka 50 gange per flaske i stedet for 25. Og de ølpakker, som er for store til snap packs, bliver nu pakket ind i genbrugsplast. Ikke 100 procent, men det er det, som firmaets folk arbejder hen imod.