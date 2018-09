René skifter bank efter 20 år: »Min loyalitet har desværre kostet mig en formue« René Kempfner hakkede halvanden procent af renten på sit andelslån ved at skifte bank. Banker slås om at give kunderne de laveste renter på deres andelsboliglån, viser ny analyse.

Besparelsen er til at tage og føle på.

René Kempfner andelsboliglån blev med et slag 2.000 kroner billigere hver eneste måned – efter skat. En lærestreg for den 55-årige it-sælger, der ellers loyalt har holdt sig til samme bank de sidste 20 år.

»Min loyalitet har desværre kostet mig en formue, jeg har lært, at man ikke skal være så bange for at skifte bank. Da jeg endelig tog mig sammen, sparede jeg rigtig mange penge«, siger René Kempfner.



Med en 145 kvadratmeter stor andelsbolig på Tagensvej i København tilhører René Kempfner en eksklusiv skare af kunder, som bankerne slås om at få fat på.

For andelsboliger går som varmt brød på et kogende københavnsk boligmarked, hvor ejerlejlighederne er blevet en tand for dyre og sværere at sælge.



Det har gjort andelsboligerne så eftertragtede i de store byer, at det kræver lige dele held og gode forbindelser at få fingre i en andel. Og derfor konkurrerer bankerne benhårdt om at tilbyde andelsboligkunder som René Kempfner billige lån og gode vilkår.

Rentefald på 1 procent

Siden 2015 er renten på andelsboliglån faldet med op til 1,1 procentpoint, viser en undersøgelse fra prisportalen Mybanker, som bygger på en analyse af 9.000 lånetilbud. Det er tilbud, bankerne har sendt til kunder via Mybankers udbudsportal.

Og de billigste andelsboliglån tilbydes i København. Her tilbød bankerne i 2015 en gennemsnitlig rente på 3,8 procent. I august i år var gennemsnittet af den tilbudte rente faldet til godt 2,9 procent. Det er på bare 3 år blevet rundt regnet 9.000 kroner billigere om året at låne 1 million kroner til en andelsbolig.

»Vi kan se, at den rente, bankerne tilbyder vores kunder, er faldet over en længere periode. Derfor kan det være en god idé for andelsboligejere at genforhandle lånet eller om nødvendigt skifte bank«, siger Ulrik Marschall, privatøkonomisk ekspert hos Mybanker.



Det var den sidste model, der virkede for René Kempfner, da en god ven opfordrede ham til at tjekke, om han kunne få en lidt bedre rente på sit andelsboliglån.



»Jeg har længe gået og tænkt på, om ikke mit andelsboliglån var lidt for dyrt. Det havde en rente på 3,95 procent, og det vil jeg mene er i den høje ende, når man bor i hjertet af København«, siger han.



Der er nok at bruge penge på for René Kempfner i den solrige andelslejlighed, som han overtog for 11 år siden. Stuer, værelser og gang er totalmoderniseret med blandt andet ny stuk og nye paneler og moderne elinstallationer, men endnu mangler loftet i køkkenet at få en omgang, og badeværelset vil han også gerne gøre lidt større.

»Så jeg valgte at fortælle min daværende bank, at de var i konkurrence med andre banker og blev derfor noget overrasket, da de kom tilbage med en rente på 3,25 procent. Men samtidig blev det også nemt for mig at vælge«, siger han videre.



René Kempfner benyttede Mybanker-systemet, hvor bankerne kan konkurrere om at give det bedste tilbud. Og det virkede. For dermed kom renten helt ned på 2,5 procent - eller næsten 1,5 procent lavere end på det oprindelige lån.

»Dermed sparer jeg 2.000 nettokroner hver eneste måned lige ned i lommen. Det tilbud kunne jeg ikke modstå, så i dag er jeg en tilfreds kunde i Alm. Brand Bank«, siger han og tilføjer: