Anne Mette Kærulf Lorentzen:  »Skammen er der stadig. Men den er ikke længere min«

Det gode ved en fantasi er, at man selv har styr på den. Jeg gik længe rundt med en uudsprunget homolængsel og en forestilling om, at alt ville blive fryd og gammen, hvis jeg engang sprang ud. Ligesom man kan tænke, at alt bliver godt, hvis man vinder en million. Sådan en hyggefantasi kan også udskyde tanker om ubehagelige konsekvenser. For mig indebar hyggefantasierne at læse gamle romaner om lesbiske – ikke at der var så mange – men de blev nøje opbevaret og læst. Det var som et drømmeunivers. Det var behageligt på den måde. Sødmefuldt – og fuldt af passioneret længsel«.

»På den anden side var frygten for at blive fordømt. Jeg var et sted indeni overbevist om, at jeg ville miste min familie, at mine børn ville slå hånden af mig, og at mine venner ville sige, det var klamt og sådan noget, hvis jeg sprang ud. De indre dæmoner er en voldsom kraft. Jeg ved nu, hvor jeg har mødt så mange andre i samme situation, at det er en frygt, mange har ved at springe ud, at man mister alt. Tænk, at det er så skamfuldt. At skammen er så stor, at man ikke tør være sig selv. Der kan du tale om en nisse«.



»Det kan være særlig svært at træffe sådan et radikalt valg, når man er voksen og allerede har skabt sig et liv og en identitet med mand og børn«.



»Det kan godt være, du kan styre fantasien, men virkeligheden har du ikke styr på. Jeg sprang ud, da jeg var 39. Og det var som at blive teenager igen. Jeg måtte ud at finde ud af at fungere og navigere – og lede efter en kæreste igen. Og i forhold til min fantasi var det mærkeligt nok lige så svært at være i forhold med en kvinde, som det var med en mand«.

»Da jeg lige var sprunget ud, troede jeg, at den første kvinde, jeg mødte og forelskede mig i – hende ville jeg være sammen med resten af livet. Men sådan gik det ikke. Det var meget sorgfuldt, at jeg pludselig skulle til at rode rundt med kærestesorger. Samtidig boede mine børn hjemme, og det var pinligt, at de skulle se deres mor rode rundt og komme hjem fra byen ligesom dem selv. Virkeligheden var langt mere kompliceret, end jeg havde regnet med, den ville være«.



»På en måde er der også en skam, som er flyttet med. Jeg kan stadig møde den for eksempel på en arbejdsplads. Halvdelen af alle LGBT-personer springer ikke ud på jobbet. Det er et højt tal. Man undgår emnet eller omtaler sin kæreste kønsløst, når man fortæller, at hun har fødselsdag og sådan noget. Pludselig en dag kan der være en, der spørger: »Hvor gammel blev din mand så?«. Og så er der pinlig tavshed«.



»Der går sådan en tavs skamnisse ved siden af mig næsten dagligt. Jeg spørger for eksempel mig selv, om jeg har lyst til at holde min kæreste i hånden i situationer, hvor man ved, man vil få en kommentar«.



»Men der er også selvværd og stolthed forbundet med at have gjort noget, der ikke er mainstream. Jeg var engang med et prideoptog i Vilnius. De gamle østlande er stadig fulde af homofobi, og vi gik forbi folk i fascistuniformer, der heilede, og gamle damer, der spyttede efter os og råbte et ord, vi fik at vide, betyder ’skam’. Det er jo den yderste rædsel at blive fordømt i det offentlige rum på den måde. Men jeg følte det ikke. Jeg tænkte: Ja, skammen er der stadig. Masser af den. Men den er ikke længere min«.