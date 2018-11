Fødevarestyrelsen trækker i land i bloggersag: Faste er ikke farligt

Under Fie Laursens Youtube-video er der to links til guides om, hvordan man udfører en ’water fast’. I de guides hedder det, at man skal drikke 2-3 liter om dagen.

Bør I som myndighed ikke udvise en større omhu, før I så går ud med sådan noget?

»Jo, det kan man godt sige, vi kunne, men det var også vigtigt at få et respons ud lidt hurtigt. Hvis alt skal dobbeltjekkes, så når det hurtigt at blive mandag morgen og så er det måske for sent. Den kom torsdag aften, og vi fik derfor travlt med at lægge noget på inden weekenden. Men vi skal selvfølgelig være evidensbaserede«, siger Trine Grønlund.

Hun siger, at retorikken måske var lovlig hård i opslaget, der i overskriften skriver ’vandfaste kan slå dig ihjel’. Men det er fordi målgruppen til den kendte bloggers videoer er unge mennesker uden samme filter som voksne.

»Hvis vi havde skrevet ’pas på med vandfaste’, tvivler jeg på, at vi var nået ud til så mange mennesker«.

Videoen ligger der stadig

Anders Nedergaard, eksperten i faste, kan godt se, at Fødevarestyrelsen udtrykker sig radikalt for at virke opdragende og undgå, at folk gør skade på sig selv.

»Men overordnet skal man ikke vride sandheden af frygt for, hvad folk kan misbruge noget til. Det faglige tyder ikke på, at det er farligt at lade være med at spise i tre dage. Folk drukner jo i alle de ting, de får at vide, er farlige. Nogle mennesker vil se styrelsens advarsel mod faste som, at det åbenbart at farligt at gå en dag uden mad. Det er det ikke! Hvordan tror du, mennesker klarede sig i stenalderen? Hvis vi ikke kunne klare os uden mad i en tid, havde vi jo tabt til neandertalerne«, siger han.

Der er ingen tvivl om, at Fie Laursen har en stor effekt. Videoen med hendes tredages ’vandfaste’ har haft 167.000 visninger, og fik ifølge Berlingske blandt andet en 9-årig pige til at spørge sine forældre »Er det okay, at jeg kun drikker vand de næste tre dage?«. Hun fik et nej, men forældrene var bekymrede.

Flere eksperter har udtalt, at Fie Laursens video kan give anledning til spiseforstyrrelser hos unge mennesker. Uanset om faste i sig selv er ufarligt. Blandt andet fordi hun bruger fremmer ideen om, at kuren er en ’detox’, der renser alt ’det klamme ud’ fra maden. I videoen slår hun dog fast, at man skal være mere end 18 år og ikke skal gøre det, hvis man er undervægtig - for »så er det fucking usundt og dumt at gøre«.