Hver 10. med kørekort undgår helst at sidde bag rattet

Fakta

Sådan kommer du i gang med at køre igen

Begynd med nogle korte og nemme ture på maksimalt en halv time. Kør velkendte steder, og kig gerne på et kort i forvejen, så du er forberedt på ruten.

Træk vejret dybt. Slap af i hænder og skuldre i stedet for at sidde anspændt og holde krampagtigt på rattet.

Tag det roligt, hvis du går i stå. Føler du dig presset, så sæt havariblinket på, mens du genvinder fatningen.

Følg trafikken, og undgå svære manøvrer, indtil du føler dig tryg ved dem.

Hvis du føler dig utryg på motorvejen, så bliv i den højre bane. Pres ikke dig selv ud i overhalinger, før du føler dig klar til det. Øv dig på et velkendt stykke vej. Tag eventuelt en køretime med fokus på motorvej.

Lad være med at skælde dig selv ud, hvis du begår fejl. Se fremad, og glem dem, der dytter bagved.

Sæt ord på situationen, hvis der er passagerer i bilen. Fortæl, at du er urutineret og nervøs. At du koncentrerer dig og derfor ikke snakker så meget – eller måske taler uafbrudt. Bed om, eller frabed dig kommentarer og gode råd. Sæt rammerne, så de passer til dig.

Genopfrisk dine køreevner på et køreteknisk kursus eller hos en kørelærer. Lær din bil bedre at kende, så du ved, hvad den kan og ikke kan.

Kør jævnligt, så du holder rutinen vedlige. Det handler netop om rutine, gentagelse på gentagelse. Lidt som den årlige skitur, hvor de første ture ned ad pisten sjældent er knivskarpe, men så kommer rutinen efterhånden.

Nyere biler fås med teknik, som kan være en hjælp for bekymrede bilister: nødbremse, vognbaneassistent, fartpilot med følgefunktion, bakkamera, parkeringshjælp, træthedsovervågning, særlige lyspakker osv. Overvej, om noget af det kan være en hjælp, som er værd at betale for.

Kilder: Afdelingschef Michael Malmquist, FDM, og kørelærer Frank Jensen, Christianshavns Køreskole

