Et fjernsyn er sjældent indstillet optimalt, lige når det kommer ud af kassen. Her kan du se, hvordan du sætter det op efter dit behov.

Moderne fladskærmsfjernsyn kan alt muligt lige fra at streame film til at agere spilkonsol eller musikanlæg. Først og fremmest er de dog naturligvis konstrueret til at vise flotte billeder. Men vidste du, at et fladskærms-tv ikke nødvendigvis yder sit bedste, når det lige er kommet ud af kassen?