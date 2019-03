Forvent meget mere trængsel på cykelstien: Seks nye el-løbehjulstjenester står på spring i København

Københavns Kommune er gået efter to el-løbehjulsfirmaer for at bryde loven, men seks nye udlejere af el-løbehjul står i kulissen. Politikere frygter kaotisk kamp om pladsen og en forandret by.

Københavns Kommune har skruet bissen på over for to udlejere af el-løbehjul, Voi og Tier, der den seneste måned har udlejet hundredvis af elektriske løbehjul over alt fra byrummet. Det gør de nemlig uden tilladelse, og de skal nu inden for ti dage fjerne løbehjulene eller gøre indsigelse.

Men det betyder på ikke, at el-løbehjuls-sagaen er slut i København - tværtimod kan københavnerne om kort tid forvente endnu flere tjenester i byen.

Forvaltningen er nemlig ved skabe et regelsæt, der skal lovliggøre el-løbehjul-tjenesterne. Det regelsæt forventes klar i løbet af foråret og måske allerede i denne måned. Hvis politikerne stemmer ja til det, kan de to selskaber vende tilbage til gaderne.

Derudover er yderligere seks udlejere af el-løbehjul - LIME, Bird, Pony, Wind, Foxe og Donkey Republic - i dialog med kommunen om at opstille løbehjul. Det oplyser teknik- og miljøforvaltningen til Politiken.

I en by som Paris, hvor der nu er syv operatører af el-løbehjul, er de mange løbehjul blevet kritiseret for at flyde overalt og give anledning til en stigning i antallet af ulykker, og Paris bruges af danske organisationer og politikere som et skræmmeeksempel på, hvad der er i vente.

»Jeg har lige været i Paris, og der er der eddermame mange løbehjul på gaden. Når vi ser på erfaringerne fra andre byer, hvor man har mange af de her freefloating-udlejningssystemer, så ophober der så ganske meget materiel i byrummet. Det har vi ikke meget lyst til«, siger Lars Weiss, gruppeformand for Socialdemokraterne i København.

Heller ikke Cyklistforbundet glæder sig til tjenesterne, hvis de kommer.

»Tag til Paris og London og se hvordan det ser ud. Der ligger de spredt ud over det hele på fortovet, de kører med dem overalt, på gågader, fodgængerovergange, to på en. Det er rent ragnarok«, siger Klaus Bondam, der er bekymret for trafiksikkerheden, når cykelstierne bliver fyldt med alle mulige køretøjstyper, der skaber utryghed.

Kan være farlige i trafikken

Freefloating er begrebet for firmaernes forretningsmodel, hvor de udlejer el-løbehjul, cykler, scootere eller andet fra overalt i det offentlige rum, hvor den tidligere kunde tilfældigvis har stillet den. Det er ikke lovligt i København, som det er i dag. Derfor varslede kommunen også tirsdag om forbud mod Donkey Republic, der kendes af københavnerne på deres orange bycykler, der står over alt i cykelstativerne.

Det er et flertal i Folketinget, der 17. januar gjorde det lovligt at køre på elektriske løbehjul, segboards, el-skateboards og andre transportmidler, og dermed åbnede potentielt op for el-løbehjulsfirmaer som amerikanske Lime, tyske Tier og svenske VOI. Transportmidlerne kritiseres af organisationer som Rådet for Sikker Trafik og Cyklistforbundet for at være farligt og for at være en trussel mod cykelkulturen.

Det har ikke været muligt at få en kommentar fra VOI og Tier om, hvorvidt de vil følge kommunens varsel om forbud, og fjerne deres løbehjul, eller om de vil gøre indsigelser.

Et forslag til kommende retningslinjer vil blive fremlagt af forvaltningen efter ønske fra Radikale, Konservative, Alternativet, DF og SF. Det vides ikke, om der vil være flertal for retningslinjerne.

Selv de mest liberale røster i Borgerrepræsentationen, Liberal Alliance, efterlyser klare regler.

»El-løbehjul skal reguleres - eksempelvis gennem udstedelse af licenser med krav til, hvor løbehjulene skal holde henne, når de ikke er lejet. Det kunne være ved S-togsstationer og metro, ligesom med Bycyklen i dag, så københavnernes mobilitetsmuligheder er samlet og ikke skaber rod i bybilledet«, skriver gruppeformand Alex Vanopslagh i en mail til Politiken.