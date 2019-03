Vuggestuers indeklima er ikke for småbørn

Når Ida ruller rundt og leger med duploklodser på gulvet i vuggestuen, eller William sover middagslur på skummadrasserne i børnehavens soverum, er den luft, de indånder, fuld af stoffer, som kan forstyrre deres hormonbalance, sløve indlæringsevnen eller genere deres luftveje.

Det viser den hidtil mest omfattende undersøgelse af indeklimaet i danske daginstitutioner. Bag undersøgelsen står Det Økologiske Råd, som blandt andet har målt på luft, støv, støj, fugt og røg i 20 vuggestuer, børnehaver og integrerede institutioner af mange forskellige størrelser.

Alle steder var støvet fuldt af en stribe skadelige stoffer, særligt DEHP, som vi ellers har gjort meget ud af at skåne børnene for, siger seniorkonsulent Lone Mikkelsen fra Det Økologiske Råd:

»I alle de undersøgte rum i samtlige 20 institutioner finder vi skadelige kemikalier, som ellers er forbudt i produkter rettet mod børn. Det er de mest alvorlige fund, vi gør i undersøgelsen. For de kemikalier er svære at komme til livs«, siger Lone Mikkelsen.

Det drejer sig især om plastblødgørere, også kaldet ftalater, og fosforbaserede flammehæmmere, som alle findes i det støv, som Det Økologiske Råd samlede sammen og sendte til test ved det tyske Eurofins laboratorium. Stofferne bør ikke være en del af små børns liv, påpeger Sofie Christiansen, som er seniorforsker ved DTU Fødevareinstituttet.

»DEHP og nogle af de andre ftalater er hormonforstyrrende og klassificerede som skadelige for forplantningsevnen. Disse stoffer bør ikke være, hvor børn leger og sover hver dag. Der kan også være gravide mødre eller ansatte i institutionerne, så der er risiko for, at stofferne også kan påvirke de ufødte fostre«, siger Sofie Christiansen, som blandt andet rådgiver myndighederne om ftalater.

»Vi ved ikke præcis, hvad der sker i de små børnehavebørn eller vuggestuebørn, som bliver udsat for de her stoffer. Men hele deres system er under udvikling, deres reproduktionssystem, deres hjerner og dermed også deres adfærd. Det gør dem ekstra sårbare for kemiske stoffer, som de kan møde alt for mange steder i deres hverdag«, siger Sofie Christiansen.

Da Det Økologiske Råd i 2015-16 undersøgte indeklimaet i børneværelser, fandt man også de samme stoffer. Men i langt mindre doser end i daginstitutionerne, hvor f.eks. indholdet af DEHP er cirka dobbelt så højt.

»Med de her stoffer opererer vi ikke ud fra grænseværdier i indeklimaet, for de er skadelige, uanset om de kommer i meget små mængder. Og selv om vi ikke mener, at man skal være bekymret for at sende sit barn i daginstitution, så bør politikerne i kommunerne give børnene et bedre indeklima, blandt andet ved at sikre en bedre rengøring. De skadelige kemikalier ryger bedst ud, hvis vi får gjort godt og grundigt rent«, siger Lone Mikkelsen.

Siden 2015 har industrien kun kunnet bruge DEHP i produktionen, hvis de indhenter en helt særlig tilladelse. Det må ikke bruges i legetøj og andre produkter til børn, som hovedregel heller ikke i produkter til voksne forbrugere. Mange andre ftalater er der også stramme regler for.

»Det er bemærkelsesværdigt, at DEHP findes i så store koncentrationer, for stoffet er forbudt i stort set alle forbrugerprodukter. Det er klassificeret som hormonforstyrrende, det er uønsket på markedet, og alligevel er det netop det stof, vi finder den højeste koncentration af«, siger Lone Mikkelsen.