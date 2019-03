Den populære børneapp TikTok har fået en kæmpe bøde, har skumle ejere og klamme kommentarer. Så må børnene bruge det?

FOR ABONNENTER

Min datter og hendes veninders yndlingsapp hedder i øjeblikket TikTok. En app — som tidligere gik under navnet Musical.ly — hvor børnene kan dele korte videoer med hinanden og resten af verden, hvor de danser og mimer til små bidder af sange eller dialog. Og det er ikke kun i min datters klasse, at TikTok er hot. Appen har over 500 millioner brugere på verdensplan — og bliver brugt af et sted mellem 100.000 og 200.000 børn i Danmark.