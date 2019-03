Kritikken hagler ned over ny Airbnb-lov

Landets studerende slutter sig nu til det kor, som er stærkt kritisk over for den sidste del af den pakke, der skal regulere Airbnb og andre udlejningsportaler.

Der blev sidste år indgået en bred politisk aftale om, at Airbnb-udlejere højst må leje deres bolig ud i 70 dage om året, men i lovforslaget, som Folketinget førstebehandlede tirsdag, er enkeltværelser undtaget.

»Vi er meget skuffede over, at enkeltværelser er undtaget fra loftet på 70 dage. Det gør det mere attraktivt at udleje sit værelse i korte perioder gennem Airbnb og lignende portaler i stedet for leje sit værelse ud i længere tid til for eksempel en studerende«, siger formand Johan Hedegaard Jørgensen, Danske Studerendes Fællesråd, der oplyser, at et værelse typisk koster 4.000-5.000 kr. om måneden.

»Udlejerne vil kunne få endnu mere ud af at korttidsudleje, så det vil fjerne værelser fra markedet, som ellers kunne være lejet til studerende«, siger Johan Hedegaard Jørgensen, der oplyser, at der kun findes deciderede studieboliger til 19 procent af de københavnske studerende og 25 procent af de aarhusianske.

»De, som ikke har netværk i København, vil få det sværest. Det kan være udenlandske studerende, men også unge, som kommer til København eller de større studiebyer for at læse«, siger han.

Der er vel også studerende, som lejer ud gennem Airbnb?

»Jo, og vi er ikke grundlæggende mod Airbnb, men der skal være en form for regulering, så det ikke presser et forvejen hårdt presset boligmarked i København og de større studiebyer«.

En fejret aftale

Det blev ellers fejret som en international politisk triumf, da det lykkedes regeringen at overtale den verdensomspændende udlejningsportal Airbnb til at indberette alle danske brugeres lejeindtægter til Skat.

Fakta Nye Airbnb-regler Med de nye Airbnb-regler må du maksimalt leje din private bolig ud 70 dage om året, men det er betinget af, at du udlejer boligen gennem et udlejningsbureau som for eksempel Airbnb, der indberetter lejeindtægterne til Skat.

Efter års forhandlinger har Airbnb indvilget i at indberette brugernes lejeindtægter med virkning fra næste år. Indberetningerne fra Airbnb omfatter dog ikke antallet af udlejningsdage.

Når du lejer ud, kan du hvert år tjene de første 28.000 kroner skattefrit, mens alle indtægter derover bliver beskattet.

Med de nye regler bliver kontrollen delt mellem kommunerne og Erhvervsstyrelsen. Her får myndighederne bedre muligheder for at samkøre registre og tjekke borgernes private boliger.

Udlejningsloftet på maksimalt 70 dage gælder ikke enkeltværelser. Vis mere

Dermed kan myndighederne for første gang kontrollere, om danske Airbnb-værter husker at betale skat af deres lejeindtægter. Med aftalen bliver der lagt loft over udlejningen, så borgerne højst kan leje privatboligen ud 70 dage om året. Borgeren får til gengæld en klækkelig skatterabat, hvis de bruger portaler som Airbnb, men når loftet ikke gælder enkeltværelser, kan udlejningen fortsætte, også når hele boligen har været lejet ud i de nævnte 70 dage.

Det trækker tænder ud på Airbnb-loven, lød kritikken tidligere på ugen fra Lejernes Landsorganisation (LLO), de private udlejere og hotel- og restaurationsbranchens organisation Horesta, der i et fælles opråb til politikerne kaldte loven et knæfald for Airbnb og loftet illusorisk.

»I realiteten kan boliger og værelser nu lejes året rundt i den ene eller anden form«, sagde adm. direktør Katja Østergaard fra Horesta, der pegede på, at det er svært at kontrollere, om det er et værelse eller hele huset, som er lejet ud.

Ifølge kritikerne er Airbnb’s indberetninger ikke ret meget værd for myndighederne, for de omfatter kun brugernes lejeindtægter, og Airbnb fortæller ikke myndighederne, hvor mange dage udlejningen har stået på.

Regeringen indgik forliget med Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti og de radikale, som alle er skeptiske over for undtagelsen af værelser, men alligevel bakker lovforslaget op, fordi loven er bedre end ingen regulering. Til gengæld har regeringen indvilliget i at evaluere værelsesdelen af loven i efteråret 2019.

Det er ikke lykkedes at få en kommentar fra Airbnb, men i et debatindlæg på nyhedssitet Altinget har Airbnb afvist, at de presser boligmarkedet.

»Det er den helt almindelige dansker, der lejer sit hjem ud via Airbnb. Gennemsnitsalderen for en dansk vært er 41 år. Godt 8 procent af værterne er over 60 år. Værterne udlejer deres hjem i typisk 23 nætter om året og tjener derigennem cirka 15.000 kroner om året«, skrev chefen for Airbnb Netherlands & Nordics, Pieter Guldemond.