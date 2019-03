Skatteministeren: Vi har brug for flere milliarder til at genrejse et kuldsejlet Skat

Skatteministeren vil have endnu en genopretningsplan for skattevæsenet. Det lugter af valg, siger Socialdemokratiet.

De er brug for mange flere milliarder og en fast medarbejderstab i omegnen af 10.000.

Sådan lyder budskabet fra skatteminister Karsten Lauritzen (V), der tirsdag kalder til pressemøde for at gøre status over fire års redningsaktion for et skattevæsen i dyb krise.

Skal det lykkes at få genskabt et velfungerende og effektivt dansk skattevæsen, skal der tilføres yderligere 13 milliarder kroner frem til 2025, uanset hvem der vinder regeringsmagten ved det nært forestående folketingsvalg, lyder meldingen:

»Ude i offentligheden er det fortsat indtrykket at alting sejler, og at ingenting fungerer«, siger han i et interview med Politiken.

»Det er jeg rigtig ked og det er faktisk ikke korrekt. Derfor har jeg behov for at fortælle offentligheden, hvor langt vi er nået samtidig med at jeg er nødt til at understrege, at vi stadig er langt fra målet«, siger Karsten Lauritzen.

»Hvis vi kigger frem mod 2025 så er der brug for at vi kan fastholde den nuværende bevillingsramme, og det betyder i runde tal, at vi skal bruge yderligere 13 milliarder frem mod 2025 - altså ud over de 13 milliarder vi allerede har brugt«, siger skatteministeren, der på det kraftigste fraråder de politiske modstandere, at gøre en sårbar skatteforvaltning og dens medarbejdere til et slagvåben i den kommende valgkamp.

Skatteministerens udmelding er helt nye toner, vurderer professor emeritus Jørgen Grønnegård Christensen.

»Det er første gang, at vi får en klar politisk melding om, at bemandingen skal væsentligt op. Hvis vi permanent kommer til at ligge på en bemanding i de forskellige styrelser under skatteministeriet på samlet omkring 10.000, er vi tæt på en bemanding, som var udgangspunktet, da hele effektiviseringen gik i gang i 2005 og 2006«, siger han.

Jørgen Grønnegård Christensen udgav sidste år en bog om Skat i nyere tid med titlen »Overmod og Afmagt« i samarbejde med professor Peter Bjerre Mortensen, også fra Aarhus Universitet.

S:Ministeren oversælger regeringens kurs

Der har været en stribe problemer undervejs med effektivisering af skattevæsnet. Blandt andet med et ambitiøst digitalt it-system med navnet EFI, der skulle inddrive borgere og virksomhedernes gæld til det offentlige.

Systemet skulle have været i drift i 2007, men blev først taget i brug i 2013, og da var mange af de ansatte i Skat allerede afskediget. EFI blev imidlertid skrottet i 2015, fordi det var upålideligt.

Borgernes og virksomhedernes gæld til de offentlige kasser i form af for eksempel manglende momsbetaling, ubetalte p-afgifter, S-togsbøder og manglende betaling for børnehaven er nu oppe på mere end 116 milliarder kroner, og tallet er steget ubarmhjertigt de seneste år.

Socialdemokraterne er en del af en bred politisk aftale fra 2016 om genopretning skat, men mener, at skatteministerens udmelding lugter af valgkamp

»For mig lyder det, som om skatteministeren igen oversælger regeringens kurs for skattevæsnet. Vi ved, at der er en række af de it-systemer, som er ved at blive implementeret, der bliver væsentlig dyrere, end vi hidtil har fået at vide. Og det har stået klart for enhver, at de omkostninger, der har været ved genopretningen, vil komme til at løbe i flere år end hidtil har regnet med«, siger skatteordfører Jesper Petersen (S).

I Dansk Told- og Skatteforbund, der organiserer mange af de ansatte i skattevæsnet, er der glæde over udmeldingen, som formand Jørn Rise dog betragter som helt nødvendig, hvis skattevæsnet overhovedet skal fungere.

»Hvis der ikke bliver gjort noget, så vil der i 2022 være 2,8 milliarder kroner færre at drive skattevæsen for«, siger Jørn Rise.