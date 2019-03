300.000 arbejder i ’skattefri’ zone: Skatterabat på vej til influencere, bloggere og youtubere

300.000 arbejder i en skattemæssig gråzone. Nu vil minister lokke bloggere, influencere og youtubere ind i skattefolden med rabat. De er i fuld gang med at skabe et nyt tredje arbejdsmarked, som ikke passer til de traditionelle ansættelsesformer og skatteregler.

De arbejder ikke nødvendigvis på faste tidspunkter, i faste jobs eller for faste lønninger. De er hverken lønmodtagere eller selvstændige erhvervsdrivende. Og både myndighederne og de selv har svært ved at afgøre, hvor meget eller hvor lidt de skal betale i skat.

Et nyt tredje arbejdsmarked er for alvor ved at tage form i Danmark med nye jobtyper som bloggere, influencerere, youtubere, e-sports-udøvere og netbaserede start-ups. 300.000 danskere henter indtægter, honorarer og reklamegaver på et nyt og hastigt voksende arbejdsmarked, der befinder sig i en skattemæssige gråzone, der er svær at kontrollere, og som øger risikoen for fejl, forglemmelser og snyd. Det fastslår regeringens Skattelovråd nu i den første kortlægning af det tredje arbejdsmarked, der bliver offentliggjort i denne uge. I løbet af foråret bliver kortlægningen fulgt op af rådets bud på nye skatteregler, der kan forhindre, at det digitale arbejdsmarked stikker af i regelforvirring og sort arbejde.

»Nu har Skattelovrådet identificeret 300.000 erhvervsaktive borgere på dette nye arbejdsmarked – og vi er nødt til at forstå, at det vil vokse. Vi kommer til at se en kraftig stigning i folk, der på en eller anden måde lever af honorarer. Og det skal vi også håndtere skattemæssigt«, siger skatteminister Karsten Lauritzen (V).

Han har selv bedt Skattelovrådet vurdere en model, der gør det muligt for bloggere, freelancere og andre honorarmodtagere at få rabat i skattebetalingen, hvis de til gengæld frasiger sig muligheden for selv at finde de fradrag, der kan begrænse skattebetalingen.

»Det er den model, vi også har indført for sommerhusudlejning, hvor vi siger: Kære borger. På papiret har du en masse fradragsmuligheder, dem frasiger du dig helt og aldeles, til gengæld får du så en lidt mere lempelig beskatning af din indkomst. Så slipper du får besværet – og vi slipper for, at der går spekulation i at finde alle mulige mere eller mindre kreative fradrag som repræsentationsudgifter, indkøb af computere og andre julenumre, som måske alligevel ikke helt opfylder reglerne«, siger skatteministeren.

Bloggere og influencere er ofte helt unge, helt ned til teenagealderen, som lige pludselig kan tjene en masse penge på at have mange følgere på nettet. Når reglerne samtidig er uklare, giver det en stor risiko for fejl eller forsøg på snyd, siger formanden for Skattelovrådet, advokat Niels Winther-Sørensen:

»De har svært ved at finde ud af, hvad de skal betale, og hvordan de skal forstå reglerne. Det er også derfor, kortlægningen bliver fulgt op af vore bud på, hvad man kan gøre for at få området reguleret på en fornuftig måde«, siger formanden, der forudser, at flere i unge i fremtiden hellere vil arbejde som freelance end i faste 8-16-jobs, så de selv kan bestemme, hvornår og hvordan de arbejder.

Millioner i digitale platforme

Selv om det langtfra er alle, der kan tjene til livsgrundlaget på det tredje arbejdsmarked, er der en kreds af bloggere og influencere, der henter millioner ud af de digitale platforme, uden at skattemyndighederne ved ret meget om deres indtægter, siger et andet medlem af Skattelovrådet, professor Bo Sandemann Rasmussen fra Aarhus Universitet:

»Og så ved vi også, at nogle bliver aflønnet i naturalier – altså får nogle ting, tøj, rejser eller andet – i stedet for løn eller honorar. Og naturalier skal der også betales skat af, men det er nok ikke alle, der husker det«, siger han.